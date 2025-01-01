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Лавр
Киноафиша Лавр

Спектакль Лавр

Борис Павлович ставит роман Водолазкина
Постановка
Театр на Литейном 18+
Продолжительность 3 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Евгения Водолазкина

«Лавр» — это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на важнейшие вопросы: о судьбе человечества, поиске индивидуального пути и о конце света — личном и всеобщем. Этот рассказ затрагивает философские и моральные проблемы, такие как возможность отдать свою жизнь за другого человека и смысл жизни в контексте духовных исканий.

Евгений Водолазкин, автор романа, отмечает, что хотел написать историю о добром человеке, который ведет диалог с Богом. Для такого рассказа необходима дистанция: взгляд на Средневековье через призму современности или наоборот — взгляд в наше время из Средневековья.

О спектакле

В Театре на Литейном постановка «Лавр» стремится сохранить уникальную природу романа, где одно время проникает в другое. В спектакле переплетаются разные эпохи, и даже юродивые, и посадники встречаются на дорожках, которые, как будто, ведут из-под снега на будущую Комсомольскую площадь. Эта метафора создает особую атмосферу, где прошлое и настоящее становятся неотделимыми друг от друга.

Зрителей ждут глубокие размышления о судьбе, духовности и человеческой природе в контексте исторического и философского поиска.

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Елена Ложкина
Дарина Одинцова
Татьяна Тузова
Ася Ширшина
Роман Агеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

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