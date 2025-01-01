Меню
Женщины Лазаря
Билеты от 3500₽
Киноафиша Женщины Лазаря

Спектакль Женщины Лазаря

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Любовь и выбор в инсценировке романа Марины Степновой «Женщины Лазаря»

В центре внимания нового спектакля стоит гениальный советский ученый Лазарь Линдт. Его вековая история становится фоном для увлекательной семейной саги о любви, не-любви и сложных путях выбора. Зеркала балетного класса выступают в роли хрупкой границы между таинственным и реалистичным междумирьем, в котором переплетаются судьбы трех женщин, связанных с Лазарем Линдтом.

Сюжет и философия

Персонажам предстоит выйти из лабиринта чужих жизней, сделав спасительный вдох и выбрав единственно верную жизнь — свою. Спектакль поднимает важные вопросы: сможет ли прощение победить вечную бездомность и небытие? Артисты с бесконечной теплотой и humor укутывают зрителя в поэтичность романа и предлагают разделить с ними азарт игрового театра.

Режиссерская концепция

Режиссер Алексей Золотовицкий делится своей концепцией: «Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности». Эта концепция помогает создать уникальную атмосферу, где зритель может погрузиться в сложные эмоции персонажей.

Интересные факты

  • Спектакль основан на романе, который получил признание за свою глубокую философию и богатый языковой стиль.
  • Алексей Золотовицкий — известный режиссер, прославившийся своей способностью адаптировать сложные литературные произведения для сцены.
  • В спектакле принимают участие талантливые актрисы, которые уже успели завоевать зрительскую любовь.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни!

Режиссер
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
В ролях
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Анна Ковалева
Антонина Писарева

Купить билет на спектакль Женщины Лазаря

Октябрь
24 октября пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3500 ₽

Фотографии

Женщины Лазаря

