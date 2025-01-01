Спектакль Женщины Лазаря

В центре внимания нового спектакля стоит гениальный советский ученый Лазарь Линдт. Его вековая история становится фоном для увлекательной семейной саги о любви, не-любви и сложных путях выбора. Зеркала балетного класса выступают в роли хрупкой границы между таинственным и реалистичным междумирьем, в котором переплетаются судьбы трех женщин, связанных с Лазарем Линдтом.
Персонажам предстоит выйти из лабиринта чужих жизней, сделав спасительный вдох и выбрав единственно верную жизнь — свою. Спектакль поднимает важные вопросы: сможет ли прощение победить вечную бездомность и небытие? Артисты с бесконечной теплотой и humor укутывают зрителя в поэтичность романа и предлагают разделить с ними азарт игрового театра.
Режиссер Алексей Золотовицкий делится своей концепцией: «Мы постарались максимально бережно отнестись к роману и осознанно не переделывать его в пьесу. Важно было сохранить мир авторской прозы, с его интонациями и красотой мысли. Поэтому так легко актрисы выходят из образа, поэтому так много чисто театральной условности». Эта концепция помогает создать уникальную атмосферу, где зритель может погрузиться в сложные эмоции персонажей.
