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Необыкновенный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Необыкновенный концерт

Спектакль Необыкновенный концерт

Кукольный спектакль 1946 года
Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Семен Самодур, Сергей Образцов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комическое кукольное ревю

Легенда кукольного театра

Самый знаменитый кукольный спектакль уже давно разобран на цитаты: «Шахерезада Степановна! — Я готова»! Имя Эдуарда Апломбова стало нарицательным. Импозантный кукольный конферансье обожает смех зрителей, аплодисменты и себя, любимого. Это спектакль-легенда, который непременно должны посмотреть все без исключения! «Необыкновенный концерт» – это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники.

Путешествие по миру

Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных государств. Как спектакль-рекордсмен по праву занесен в книгу рекордов Гиннеса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей в мире. Он пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни.

Эдуард Апломбов на сцене

Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье – Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку зрителей и обожает сплошные аплодисменты. Уникальный полиглот, он без задержки отпускает шутки и каламбуры на двадцати четырех языках мира, в том числе на фарси и хинди. Неподражаем и неотразим! Не принимайте его слов на веру!

*Для зрителей этого спектакля доступна услуга Тифлокомментирования.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 1500 ₽
21 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
18:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт Необыкновенный концерт

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