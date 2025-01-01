Спектакль Необыкновенный концерт

Комическое кукольное ревю

Легенда кукольного театра

Самый знаменитый кукольный спектакль уже давно разобран на цитаты: «Шахерезада Степановна! — Я готова»! Имя Эдуарда Апломбова стало нарицательным. Импозантный кукольный конферансье обожает смех зрителей, аплодисменты и себя, любимого. Это спектакль-легенда, который непременно должны посмотреть все без исключения! «Необыкновенный концерт» – это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессировщики и фокусники.

Путешествие по миру

Спектакль объехал сотни городов нашей страны и более сорока иностранных государств. Как спектакль-рекордсмен по праву занесен в книгу рекордов Гиннеса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей в мире. Он пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни.

Эдуард Апломбов на сцене

Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье – Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку зрителей и обожает сплошные аплодисменты. Уникальный полиглот, он без задержки отпускает шутки и каламбуры на двадцати четырех языках мира, в том числе на фарси и хинди. Неподражаем и неотразим! Не принимайте его слов на веру!

*Для зрителей этого спектакля доступна услуга Тифлокомментирования.