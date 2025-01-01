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Крум
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Спектакль Крум

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина

Спектакль «Крум» рассказывает историю молодого человека, который вдруг осознает, что уже не молод. Это рассказ о писателе, который понимает, что на самом деле никакой он не писатель. Крум возвращается из эмиграции в родной мир, но его ждет лишь разочарование. Он не смог достичь успеха за границей, а в родных краях его ожидает отсутствие перспектив и унылое существование.

Персонажи и тема

Крум окружён такими же неудачниками, которые пытаются любить и искать смысл жизни, как умеют. Однако их попытки оказываются тщетными. Каждый из персонажей по-своему ищет свое место в жизни, но сталкивается с жестокой реальностью.

Инновации в формате Петра Шерешевского

Режиссёр Пётр Шерешевский продолжает экспериментировать с онлайн-видео. В «Круме» он использует проекцию не для сосредоточения на крупном плане, как это было ранее, а для создания общего плана и перспективы. В камерном зале артисты часто находятся в непосредственной близости от зрителей, что добавляет особую атмосферу и вовлекает публику в происходящее на сцене.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Ярослав Дяченко
Светлана Балыхина
Виктор Гахов
Антон Пиджаков
Александр Худяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Крум Крум Крум Крум Крум

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