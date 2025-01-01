Спектакль по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина

Спектакль «Крум» рассказывает историю молодого человека, который вдруг осознает, что уже не молод. Это рассказ о писателе, который понимает, что на самом деле никакой он не писатель. Крум возвращается из эмиграции в родной мир, но его ждет лишь разочарование. Он не смог достичь успеха за границей, а в родных краях его ожидает отсутствие перспектив и унылое существование.

Персонажи и тема

Крум окружён такими же неудачниками, которые пытаются любить и искать смысл жизни, как умеют. Однако их попытки оказываются тщетными. Каждый из персонажей по-своему ищет свое место в жизни, но сталкивается с жестокой реальностью.

Инновации в формате Петра Шерешевского

Режиссёр Пётр Шерешевский продолжает экспериментировать с онлайн-видео. В «Круме» он использует проекцию не для сосредоточения на крупном плане, как это было ранее, а для создания общего плана и перспективы. В камерном зале артисты часто находятся в непосредственной близости от зрителей, что добавляет особую атмосферу и вовлекает публику в происходящее на сцене.