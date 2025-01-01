Спектакль Музей советского эмигранта

Спектакль о Борисе Головкере

Музей посвящен личности Бориса Головкера — советского эмигранта 70-х годов. Он был человеком заурядным и ничем не примечательным, но в то же время представляет собой любопытный образец для нашего времени. Один из его современников, Сергей Довлатов, точно описал Головкера: «Все считали его неудачником. Даже фамилия у него была какая-то легкомысленная — Головкер. Такая фамилия полагается невзрачному близорукому человеку, склонному к рефлексии. Головкер был именно таким человеком».

Спектакль как исследование

Спектакль создан по итогам Летней лаборатории фигуративного театра 2018-2019 годов. В нём исследуется жизнь и судьба Головкера, а также более широкие темы эмиграции и поиска идентичности. Через его историю зрители смогут задуматься о сложностях, с которыми сталкиваются люди в поисках своего места в мире.

Приглашаем вас на спектакль, который откроет новые грани понимания советской эмиграции и её непростой судьбы.