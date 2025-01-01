Меню
Тоска
Киноафиша Тоска

Спектакль Тоска

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вечная трагедия любви и искусства 

«Тоска» — бессмертная опера, уже более века не перестающая трогать сердца слушателей по всему миру. Джакомо Пуччини мечтал о создании этой оперы почти одиннадцать лет, после того как познакомился с пьесой Викторьена Сарду, ставшей основой либретто. Сарду, король французских драматургов, написал пьесу специально для актрисы Сары Бернар, чей успех в роли главной героини был ошеломляющим. История о трагической любви в Италии, на фоне мрачной эпохи реакции, когда Наполеон был символом свободы, привлекала внимание композиторов, но именно музыка Пуччини подарила произведению вечную жизнь, а мелодраматическим фигурам Сарду — бессмертие. Сегодня мало кто вспоминает первоисточник, ведь опера Пуччини стала самостоятельным и мощным произведением.

Постановка Юрия Александрова: театр, где жизнь и искусство сливаются в одно

В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» под руководством Юрия Александрова опера «Тоска» обрела новую жизнь. В этой постановке внимание сосредоточено на актерах-певцах, чьи голоса не только красивы, но и наполнены мощным темпераментом, что было великолепно раскрыто режиссером. «Тоска» Александрова — это вневременная история о тех, кто живет одновременно в двух мирах — жизни и искусства. Спектакль отличается роскошными зрелищными декорациями и являет собой пример театральной мелодрамы, где характеры героев очерчены ярко, а повороты в их поведении отчетливы.

Скарпиа: жестокий и коварный злодей

Злодей Скарпиа в интерпретации Александрова предстает как жестокий и коварный персонаж, который берет силой все, что хочет, не испытывая никаких рефлексий. Его действия мотивированы исключительно властным желанием и стремлением к контролю.

Каварадосси: художник в поисках вдохновения

Каварадосси — художник, чья любовь к Тоске, кажется, не выходит за рамки восхищения её красотой, как произведением природы. Даже перед лицом смерти, в тюрьме, он не может удержаться от того, чтобы не набросать на клочке бумаги портрет маленькой девочки. Его творчество и любовь к Тоске переплетаются с идеей вечного искусства.

Тоска: примадонна, чьи эмоции не знают ограничений

Тоска — стопроцентная примадонна, чьи эмоции не знают ограничений. Её сложные отношения с Каварадосси, возможно, осложнены ревностью, которая не всегда беспочвенная. В спектакле Александрова её страсть и переживания становятся важной частью трагической истории, где любовь и боль сливаются воедино.

Расписание

Санкт-Петербург, 12 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Тоска

