Спектакль Бруклинская сказка

Пьеса Вуди Аллена на сцене Молодежного театра на Фонтанке

В Молодежном театре на Фонтанке состоится премьерный показ спектакля по пьесе Вуди Аллена. Перевод пьесы с английского осуществил Сергей Каменков-Павлов. История разворачивается вокруг мафиозного клана 1930-х годов, члены которого, несмотря на материальное благополучие, страдают от внутренней пустоты. Изменения происходят, когда глава клана, Сэл, приобретает полотно Рафаэля, что приводит к неожиданным последствиям для всей семьи.

Режиссура и концепция спектакля

Спектакль поставил народный артист России Семен Спивак, известный своими работами в «Маскараде» и «Ромео и Джульетте». Режиссеру удается создать ироничную и остроумную атмосферу, одновременно проникающую в глубины человеческой души. Как говорит сам Спивак: «Картина, на которой изображена Мадонна с младенцем, меняет жизнь всего семейства. Человек начинает видеть мир по-другому. Он смелеет, добреет, светлеет, облагораживается внутренне, учится прощать. Мне кажется, это сейчас очень нужно».

Темы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что в нашем мире является подлинным, а что — подделкой. Несмотря на криминальную природу многих персонажей, их история сразу вызывает сопереживание. Героям Аллена не хватает не просто денег, но и образования и воспитания, что порождает скрытую тоску и душевную пустоту.

Как финал этой трагикомедии, зрители увидят, как искусство влияет на жизнь персонажей, освободив их от оков преступного мира. Ожидайте неожиданностей и глубоких размышлений о ценностях человеческой жизни и роли искусства в ней.