Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бруклинская сказка
Киноафиша Бруклинская сказка

Спектакль Бруклинская сказка

Трагикомедия в 2-х актах
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Режиссер Семен Спивак
Продолжительность 3 часа 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Пьеса Вуди Аллена на сцене Молодежного театра на Фонтанке

В Молодежном театре на Фонтанке состоится премьерный показ спектакля по пьесе Вуди Аллена. Перевод пьесы с английского осуществил Сергей Каменков-Павлов. История разворачивается вокруг мафиозного клана 1930-х годов, члены которого, несмотря на материальное благополучие, страдают от внутренней пустоты. Изменения происходят, когда глава клана, Сэл, приобретает полотно Рафаэля, что приводит к неожиданным последствиям для всей семьи.

Режиссура и концепция спектакля

Спектакль поставил народный артист России Семен Спивак, известный своими работами в «Маскараде» и «Ромео и Джульетте». Режиссеру удается создать ироничную и остроумную атмосферу, одновременно проникающую в глубины человеческой души. Как говорит сам Спивак: «Картина, на которой изображена Мадонна с младенцем, меняет жизнь всего семейства. Человек начинает видеть мир по-другому. Он смелеет, добреет, светлеет, облагораживается внутренне, учится прощать. Мне кажется, это сейчас очень нужно».

Темы спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что в нашем мире является подлинным, а что — подделкой. Несмотря на криминальную природу многих персонажей, их история сразу вызывает сопереживание. Героям Аллена не хватает не просто денег, но и образования и воспитания, что порождает скрытую тоску и душевную пустоту.

Как финал этой трагикомедии, зрители увидят, как искусство влияет на жизнь персонажей, освободив их от оков преступного мира. Ожидайте неожиданностей и глубоких размышлений о ценностях человеческой жизни и роли искусства в ней.

Купить билет на спектакль Бруклинская сказка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1800 ₽
7 апреля вторник
19:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 2200 ₽
17 апреля пятница
19:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1600 ₽

В ближайшие дни

ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ
16+
Драма
ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ
30 апреля в 19:00 Александринский театр
от 1000 ₽
Щелкунчик
6+
Балет Детский
Щелкунчик
28 февраля в 18:00 Михайловский театр
от 5000 ₽
Гамлет
16+
Драма
Гамлет
22 марта в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше