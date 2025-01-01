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Святое семейство
Киноафиша Святое семейство

Спектакль Святое семейство

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о гангстерах и их неудачах в Театре им. Акимова

Пьеса Альдо Николаи «Святое семейство» — это виртуозно закрученная комедия, полная парадоксов и неожиданных поворотов. Семейка неудачников-гангстеров, разочаровавшаяся в своих мелких аферах, решает совершить дерзкое преступление: они похищают молодую девушку из богатой семьи.

Сумасшествие в мафиозном мире

Дочь миллионера превращает привычные будни гангстеров в настоящий сумасшедший дом. За откровенной комедийностью ситуаций и характеров скрываются глубинные смыслы и правда человеческих отношений. Пьеса кажется актуальной и сегодня, словно написанная вчера — она точно отражает наши реалии.

Захватывающее театральное зрелище

Стремительное действие и мастерская драматургия делают «Святое семейство» идеальным материалом для театральной постановки. Благодаря таланту режиссёров и актёров, спектакль обещает стать ярким и захватывающим зрелищем, которое не оставит равнодушными ни одного зрителя.

 

Режиссер
Виталий Любский
В ролях
Владимир Миронов
Сергей Кузнецов
Елена Мелешкова
Александр Матвеев
Денис Лукичев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство Святое семейство

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