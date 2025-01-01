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Колымские рассказы
Киноафиша Колымские рассказы

Спектакль Колымские рассказы

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по творчеству Валама Шаламова

«Колымские рассказы» — это постановка, в которой через творчество Варлама Шаламова раскрывается жестокая правда о человеческой природе. Спектакль включает фрагменты произведений Всеволода Задерацкого, создавая особую атмосферу, в которой встречаются музыка и слово.

Человек на грани

Шаламов, переживший шестнадцать лет в лагерях, фиксирует в своих рассказах суровую реальность, где физическая природа человека доминирует над духовной. Он беспощадно, но точно описывает падение, слабость и расчеловечивание, ставшие неотъемлемой частью его личного опыта. Его рассказы — это бесстрастные и будничные свидетельства о выживании в нечеловеческих условиях.

Вопросы о стойкости

Спектакль поднимает важные вопросы: как Шаламову удалось выжить и сохранить свою человечность? Что давало ему силы записывать свои переживания и не сломаться под гнётом обстоятельств? Где он находил ту несгибаемую стойкость, которая выделяет его среди миллионов других ссыльных?

Рассказ о выживании

«Колымские рассказы» — это не просто воспоминания о трагическом времени, но и размышление о том, что делает нас людьми в самых суровых условиях. Спектакль позволяет зрителям погрузиться в мир Шаламова и увидеть, что даже в самых нечеловеческих условиях человек может сохранить силу духа и несгибаемую волю к жизни.

Режиссер
Максим Фомин
В ролях
Марк Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Филиал ада на земле. Рецензия на спектакль «Колымские рассказы» в театре Ленсовета

Спектакль «Колымские рассказы» в театре Ленсовета рассуждает на очень болезненную для нашей страны тему. В основе лежат произведения Варлама Шаламова, в которых он описывает свои наблюдения за жизнью заключённых в ГУЛАГе после сталинских репрессий. Сам автор провёл там 17 лет. Поэтому спектакль смотреть сложно, но он даёт невероятные эмоции и большое количество мыслей, которые хочется обдумать. Сегодня рассмотрим спектакль «Колымские рассказы», театр Ленсовета, режиссёр Максим Фомин.

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