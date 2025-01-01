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Тоска
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Спектакль Тоска

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Тоска» в Михайловском театре

«Тоска» Джакомо Пуччини — одна из величайших опер, известная своей эмоциональной мощью и драматизмом. Основанная на пьесе Викторьена Сарду, написанной специально для Сары Бернар, эта опера погружает зрителей в мир страстей и интриг, где развиваются события, подобные стремительно раскручивающейся пружине.

Флория Тоска — знаменитая певица, олицетворение красоты и страсти. Она не скрывает своих эмоций, будь то любовь, ревность или гнев. Внезапно оказавшись в центре политических интриг, Тоска попадает под влияние жестокого и коварного барона Скарпиа, чьи манипуляции приводят к трагическим последствиям. В порыве отчаяния и безвыходности она невольно становится причиной гибели своего возлюбленного, художника Марио Каварадосси.

Музыка и постановка:

Музыка Пуччини, насыщенная чувственностью и глубиной, проникает в сердце каждого слушателя, создавая мощное эмоциональное напряжение. Его мелодии раскрывают всю палитру чувств, сглаживая пафос и усиливая сопереживание к героям, словно зрители прожили их судьбу вместе с ними.

В Михайловском театре «Тоска» представлена в традиционной постановке, которая бережно сохраняет замысел композитора. Сценическое действие органично сочетается с музыкальной драматургией, создавая единое, впечатляющее произведение искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска Тоска

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