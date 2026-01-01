Спектакль Чепуха в чемодане

Интерактивное театральное приключение для всех возрастов

Этот уникальный интерактивный спектакль, признанный лучшим детским спектаклем 1996 года, продолжает радовать зрителей и по сей день. Он стал визитной карточкой первого и единственного в Санкт-Петербурге государственного театра, специализирующегося на пантомиме и клоунаде.

Дети и взрослые, начиная с 3 лет, становятся активными участниками действа. Вместе с актёрами-клоунами зрители исследуют содержимое старого чемодана, полного загадочных и забавных предметов, превращая уютный зал в увлекательную игровую площадку. Спектакль дарит не только смех, но и удивительные эмоции, вовлекая всех в настоящую театральную магию.