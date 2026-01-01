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Чепуха в чемодане
Киноафиша Чепуха в чемодане

Спектакль Чепуха в чемодане

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивное театральное приключение для всех возрастов

Этот уникальный интерактивный спектакль, признанный лучшим детским спектаклем 1996 года, продолжает радовать зрителей и по сей день. Он стал визитной карточкой первого и единственного в Санкт-Петербурге государственного театра, специализирующегося на пантомиме и клоунаде.

Дети и взрослые, начиная с 3 лет, становятся активными участниками действа. Вместе с актёрами-клоунами зрители исследуют содержимое старого чемодана, полного загадочных и забавных предметов, превращая уютный зал в увлекательную игровую площадку. Спектакль дарит не только смех, но и удивительные эмоции, вовлекая всех в настоящую театральную магию.

Режиссер
Александр Плющ
В ролях
Андрей Счастный
Алексей Ильинский
Евгений Борисов
Олег Крамарь
Михаил Морозов

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽
26 сентября суббота
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

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