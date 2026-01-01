Концерт группы «Торба-на-Круче» в МТ баре

Группа «Торба-на-Круче» отмечает свой день рождения ежегодно в конце ноября – начале декабря, и традиционно проводит большой концерт. Этот вечер обещает быть незабываемым и наполненным эмоциями!

Музыка, которая заходит в душу

Каждая песня группы мгновенно врезается в умы и сердца слушателей. Благодаря своей лирике, мелодичности, драйву и нежности, «Торба-на-Круче» завоевала любовь публики. Особое внимание стоит уделить вокалу лидера коллектива, Макса ИвАнова, который по праву считается одним из лучших на отечественной рок-сцене.

Неповторимые лайвы

Зрители всегда уходят с концертов с улыбками на лицах. Завораживающая атмосферность «Торбы» делает каждый лайв уникальным, а финал их выступлений всегда оказывается обнадеживающим и радостным, напоминающим настоящую хорошую сказку.

Долгий путь и достижения

Группа существует уже 27 лет, и за это время сплотила вокруг себя представителей разных поколений и взглядов. На счету «Торбы-на-Круче» 12 официальных релизов и более ста треков. Кроме того, они проводили огромное количество концертов как в России, так и за ее пределами.

