Концерт Дениса Мажукова: рок-н-ролл на грани смеха и слез

Денис Мажуков – пианист, певец, композитор и радиоведущий, который завоевал звание российского короля рок-н-ролла. Его сравнивают с Элвисом Пресли за неукротимую энергию и виртуозное исполнение музыкальных трюков в жанрах рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз.

Уникальный музыкант

Денис стал единственным отечественным пианистом, которого начали приглашать на европейские фестивали в жанре буги-вуги. Он неоднократно выступал в Париже, Брюсселе и других европейских городах, получая признание за свои яркие и динамичные выступления.

Признание титанов

Одним из главных достижений Мажукова стало признание легенд рок-н-ролла. После одного из его выступлений Джерри Ли Льюис сказал: «Ты играешь так же, как я в молодости». Это свидетельствует о высоком уровне мастерства Дениса и его способности передавать дух рок-н-ролла.

Выступления в группе «Браво»

Денис также известен как пианист группы «Браво», с которой он участвовал в записи альбома «Московский бит» и выступал на столичных площадках. Его живое исполнение и харизма привлекают зрителей, создавая атмосферу настоящего праздника.

Приглашаем в Академ Джаз Клуб

Если в этот вечер вас тянет в мир ритмов ритм-н-блюза, не упустите возможность посетить концерт Дениса Мажукова в Академ Джаз Клуб на проспекте Мира. Это событие обещает быть незабываемым, наполненным энергией и музыкой, которая заставит вас двигаться под ритмы рок-н-ролла!