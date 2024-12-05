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Гарри Поттер и СимфоМультимедия
Билеты от 1800₽
Киноафиша Гарри Поттер и СимфоМультимедия

Гарри Поттер и СимфоМультимедия

6+
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера на мультимедийном концерте

Программу «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» представит камерный оркестр Nella Musica с видеоинсталляцией. Этот концерт — идеальная возможность пережить все волшебство франшизы Джоан Роулинг через музыку и визуальные эффекты.

Музыка из фильма
В программе прозвучат знаменитые композиции, созданные Джоном Уильямсом, Николасом Хупером, Патриком Дойлом и Александром Десплом. Вы сможете снова попасть на платформу 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить волнующие моменты с любимыми героями.

В программе концерта

  • Prologue
  • Harry’s Wondrous World
  • The Arrival of Baby Harry
  • Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts
  • Entry into the Great Hall and the Banquet
  • The Chess Game
  • The Face of Voldemort
  • The Flying Car
  • The Spiders
  • Cakes for Crabbe and Goyle
  • The Knight Bus
  • Double Trouble
  • The Werewolf Scene
  • The Dementors Converge
  • The Quidditch World Cup
  • Potter Waltz
  • Death of Cedric
  • Death of Sirius
  • Dumbledore's Farewell
  • Statues
  • Severus and Lily
  • Voldemort's End

Не упустите шанс пережить магию и атмосферу Гарри Поттера в уникальном формате!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
18:30 от 1800 ₽
11 октября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 1800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 декабря
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
18:00 от 2000 ₽ 21:00 от 2000 ₽

Фотографии

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