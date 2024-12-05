Программу «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» представит камерный оркестр Nella Musica с видеоинсталляцией. Этот концерт — идеальная возможность пережить все волшебство франшизы Джоан Роулинг через музыку и визуальные эффекты.
Музыка из фильма
В программе прозвучат знаменитые композиции, созданные Джоном Уильямсом, Николасом Хупером, Патриком Дойлом и Александром Десплом. Вы сможете снова попасть на платформу 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить волнующие моменты с любимыми героями.
В программе концерта
Не упустите шанс пережить магию и атмосферу Гарри Поттера в уникальном формате!