Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера на мультимедийном концерте

Программу «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» представит камерный оркестр Nella Musica с видеоинсталляцией. Этот концерт — идеальная возможность пережить все волшебство франшизы Джоан Роулинг через музыку и визуальные эффекты.

Музыка из фильма

В программе прозвучат знаменитые композиции, созданные Джоном Уильямсом, Николасом Хупером, Патриком Дойлом и Александром Десплом. Вы сможете снова попасть на платформу 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить волнующие моменты с любимыми героями.

В программе концерта

Prologue

Harry’s Wondrous World

The Arrival of Baby Harry

Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts

Entry into the Great Hall and the Banquet

The Chess Game

The Face of Voldemort

The Flying Car

The Spiders

Cakes for Crabbe and Goyle

The Knight Bus

Double Trouble

The Werewolf Scene

The Dementors Converge

The Quidditch World Cup

Potter Waltz

Death of Cedric

Death of Sirius

Dumbledore's Farewell

Statues

Severus and Lily

Voldemort's End

Не упустите шанс пережить магию и атмосферу Гарри Поттера в уникальном формате!