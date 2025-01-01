Меню
Загадочный мир ОТТА-orchestra

ОТТА-orchestra — российская инструментальная группа, завоевавшая сердца зрителей своими уникальными композициями, которые выходят за рамки жанров и времени. Их музыка занимает верхние строки чартов лучших инструментальных треков, а клипы на платформе YouTube, как правило, собирают миллионы просмотров.

Популярность и достижения

Композиция «Royal Safari» стала настоящим хитом, набрав более 30 миллионов просмотров. За годы своего существования группа выпустила четыре альбома и четыре сингла, заработав заслуженное признание.

Музыка ОТТА-orchestra — это создание композитора Ли Отта, который сотрудничал с мировыми поп-звездами, такими как Пупо и Ф. Дэвид, а также с известными российскими артистами, включая И. Резника и Л. Лещенко. Группа неоднократно радовала своих поклонников сольными концертами, как в России, так и за ее пределами, включая концерты в Китае.

Награды и коллаборации

ОТТА-orchestra была удостоена наград от компании YAMAHA, что подтверждает высокий уровень их музыкального мастерства. Вместе с ними работали такие звезды, как Лев Лещенко, Илья Резник и многие другие.

Необычные инструменты на сцене

В составе группы удивительные музыканты, играющие на разнообразных инструментах: от скрипок и клавишных до китайской хулуси и белорусских цимбал. Эти инструменты становятся настоящими героями музыкального театра, создавая неповторимую атмосферу на сцене.

Приходите насладиться магией музыки ОТТА-orchestra и откройте для себя мир, где каждая нота рассказывает свою историю.

Октябрь
Ноябрь
12 октября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
9 ноября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

