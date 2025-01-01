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Топливо
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Спектакль Топливо

Увлекательный байопик про российского физика
Постановка
Скороход 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Исследование внутреннего мира современного предпринимателя

Документальный спектакль «Топливо» погружает зрителя в сознание и жизненный путь одного из самых ярких IT-предпринимателей России — Давида Яна, основателя компании ABBYY, создателя электронных словарей Lingvo и первого организатора флешмобов в стране. Постановка основана на глубинном интервью с Давидом, раскрывающем его профессиональный и личный опыт, поиски смысла и цели в жизни.

Сюжет и особенности

«Топливо» — это рассказ о том, как юношеское стремление изменить мир стало делом жизни для Давида Яна. Спектакль охватывает важные этапы его пути: от поступления в Московский физико-технический институт до создания компании ABBYY, мирового лидера в области лингвистического программного обеспечения и исследований искусственного интеллекта.

Эта документальная постановка не только раскрывает факты, но и позволяет заглянуть в душу героя. Мы видим, как карьера и личная жизнь переплетаются, как Давид сталкивается с вызовами, пытается найти ответы на вопросы о бессмертии, смысле жизни и роли технологий в изменении мира.

Атмосфера спектакля

Использование документального текста в театральном формате позволяет зрителю почувствовать особую подлинность происходящего. Это не просто история о достижениях, а возможность задуматься о том, что движет людьми, создающими будущее, и какова цена их стремлений.

«Топливо» — спектакль о поиске идеалов, о значении личности в стремительном мире технологий и о жажде оставить след в истории.

Режиссер
Семен Александровский
В ролях
Максим Фомин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1250 ₽

Фотографии

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