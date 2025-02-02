Спектакль Пигмалион

Премьера спектакля «Пигмалион» в «Балтийском доме»

Когда безупречный джентльмен заводит беседу с такой же безупречной леди, они понимают друг друга с полуслова. Но что, если перед джентльменом – простая уличная торговка? Профессор фонетики Генри Хиггинс решает проверить свои педагогические способности и заключает пари с приятелем, что за три месяца сможет сделать из цветочницы Элизы само совершенство, не отличимое от истинной герцогини.

Классика жанра

Кажется, рискованная затея обречена на провал, но какие только чудеса не творит педагогика! «Пигмалион» – самая известная пьеса Бернарда Шоу, которого при жизни называли вторым драматургом после Шекспира. Интересно, что название пьесы иронично намекает на древнегреческий миф о скульпторе, влюбившемся в собственное творение. Несмотря на то, что пьесе уже более ста лет, её великолепный юмор ничуть не уступает современным бестселлерам, а сюжет продолжает оставаться актуальным, перекликаясь с классическими историями о превращении простушки в принцессу.

Творческая команда

В спектакле представлены лучшие силы театра: заслуженная артистка России и режиссер Наталья Индейкина, хореограф Евгения Хробостова и художник-сценограф Елена Вершинина. В актерском составе – блистательный Константин Анисимов в роли Генри Хиггинса, талантливая Виктория Зайцева в роли Элизы Дулиттл, а также заслуженный артист России Анатолий Дубанов в роли Альфреда Дулиттла и другие любимые зрителями артисты «Балтийского дома».

Дата и место

Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной истории! 14 февраля, в День всех влюбленных, приходите на премьеру – это шанс влюбиться в нашу остроумную и легкую комедию о невероятных жизненных приключениях. Как говорил Генри Хиггинс: «Никогда не упускай случая – он предоставляется не каждый день».