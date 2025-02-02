Спектакль Пигмалион

Когда безупречный джентльмен заводит беседу с такой же безупречной леди, они понимают друг друга с полуслова. Но что, если перед джентльменом – простая уличная торговка? Профессор фонетики Генри Хиггинс решает проверить свои педагогические способности и заключает пари с приятелем, что за три месяца сможет сделать из цветочницы Элизы само совершенство, не отличимое от истинной герцогини.
Кажется, рискованная затея обречена на провал, но какие только чудеса не творит педагогика! «Пигмалион» – самая известная пьеса Бернарда Шоу, которого при жизни называли вторым драматургом после Шекспира. Интересно, что название пьесы иронично намекает на древнегреческий миф о скульпторе, влюбившемся в собственное творение. Несмотря на то, что пьесе уже более ста лет, её великолепный юмор ничуть не уступает современным бестселлерам, а сюжет продолжает оставаться актуальным, перекликаясь с классическими историями о превращении простушки в принцессу.
В спектакле представлены лучшие силы театра: заслуженная артистка России и режиссер Наталья Индейкина, хореограф Евгения Хробостова и художник-сценограф Елена Вершинина. В актерском составе – блистательный Константин Анисимов в роли Генри Хиггинса, талантливая Виктория Зайцева в роли Элизы Дулиттл, а также заслуженный артист России Анатолий Дубанов в роли Альфреда Дулиттла и другие любимые зрителями артисты «Балтийского дома».
Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной истории! 14 февраля, в День всех влюбленных, приходите на премьеру – это шанс влюбиться в нашу остроумную и легкую комедию о невероятных жизненных приключениях. Как говорил Генри Хиггинс: «Никогда не упускай случая – он предоставляется не каждый день».