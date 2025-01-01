Меню
Тоня Глиммердал
Билеты от 2500₽
Киноафиша Тоня Глиммердал

Спектакль Тоня Глиммердал

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в Глиммердал!

Погрузитесь в волшебный мир деревушки Глиммердал, окруженной величественными горами и шумными чайками! Здесь, у реки Глиммердальсэльф, вас встретит рыжеволосая девочка Тоня Глиммердал, которая вместе со своим крёстным Гунвальдом подарит незабываемые моменты.

Увлекательные приключения

Тоня и Гунвальд не дают Глиммердалу скучать – они постоянно придумывают различные злоключения и затевают весёлые приключения. Но вскоре в их идиллию врывается тайна из прошлого Гунвальда. Загадочная особа, прибывшая в Глиммердал, бросает тень на их радостные дни.

Уютный сторителлинг

Спектакль в жанре «уютного сторителлинга» предлагает уникальный способ погружения в действие. Для зрителей, купивших билеты, на сцене установлены стулья, чтобы вы могли стать непосредственным участником происходящего. Приготовьтесь ворваться в захватывающие события и ощутить атмосферу настоящего приключения Грозы Глиммердала!

Не упустите возможность стать частью этой чарующей истории, где каждый зритель – одна из важнейших фигур на сцене!

Октябрь
9 октября четверг
16:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 2500 ₽
19:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 2500 ₽

