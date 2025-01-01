Музыкальный спектакль «В детской» от Детского музыкального театра юного актера

Детский музыкальный театр юного актера представляет уникальный музыкальный спектакль «В детской», основанный на вокальном цикле М. Мусоргского. Это первая в мире театральная постановка, которая превратила оригинальную оркестровую версию «Детской» в полноценное театральное действие с участием детей в главных ролях.

Вокальные партии и актерская игра

Сложные вокальные партии, написанные Мусоргским, оказались по силам юным актерам театра. Принцип интонационного письма композитора был успешно адаптирован к музыкальному языку, что позволило соблюсти темп детской речи и сделать спектакль доступным и понятным для зрителей.

Костюмы и декорации

Оригинальные костюмы, разработанные Еленой Бочковой, и декорации Александра Боровского воссоздают атмосферу жизни дворянских детей того времени. Световое оформление спектакля помогает погрузить зрителя в ту Россию, которую мы не застали, но должны знать.

Первый шаг в актерской профессии

Спектакль «В детской» — это не только художественное событие, но и важный шаг для новых поколений артистов нашего театра. Он открывает двери в мир театра для юных исполнителей и вдохновляет их на дальнейшее развитие в актерском мастерстве.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!