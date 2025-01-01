Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В детской
Билеты от 700₽
Киноафиша В детской

Спектакль В детской

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 6+
Режиссер Александр Федоров
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «В детской» от Детского музыкального театра юного актера

Детский музыкальный театр юного актера представляет уникальный музыкальный спектакль «В детской», основанный на вокальном цикле М. Мусоргского. Это первая в мире театральная постановка, которая превратила оригинальную оркестровую версию «Детской» в полноценное театральное действие с участием детей в главных ролях.

Вокальные партии и актерская игра

Сложные вокальные партии, написанные Мусоргским, оказались по силам юным актерам театра. Принцип интонационного письма композитора был успешно адаптирован к музыкальному языку, что позволило соблюсти темп детской речи и сделать спектакль доступным и понятным для зрителей.

Костюмы и декорации

Оригинальные костюмы, разработанные Еленой Бочковой, и декорации Александра Боровского воссоздают атмосферу жизни дворянских детей того времени. Световое оформление спектакля помогает погрузить зрителя в ту Россию, которую мы не застали, но должны знать.

Первый шаг в актерской профессии

Спектакль «В детской» — это не только художественное событие, но и важный шаг для новых поколений артистов нашего театра. Он открывает двери в мир театра для юных исполнителей и вдохновляет их на дальнейшее развитие в актерском мастерстве.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
15:00 от 700 ₽
9 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽
15 ноября
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽
21 декабря
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽

Фотографии

В детской В детской В детской В детской В детской В детской В детской В детской В детской

В ближайшие дни

Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
12 марта в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Тест на любовь
12+
Мюзикл Премьера
Тест на любовь
17 октября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Денискины рассказы
6+
Детский
Денискины рассказы
12 октября в 11:00 РАМТ
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше