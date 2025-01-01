Меню
Осторожно! Вивальди!
Киноафиша Осторожно! Вивальди!

Спектакль Осторожно! Вивальди!

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Осторожно! Вивальди!» — новый музыкальный спектакль от «Театра Звука»

«Осторожно! Вивальди!» — это свежий проект Петра Главатских, известного музыканта и продюсера, лауреата премии «Золотая маска». Этот спектакль обещает удивить зрителей уникальным сочетанием классической музыки и современных аранжировок.

Вдохновение и музыкальные новшества

В центре спектакля — яркая личность Антонио Вивальди, пионера экстравагантной моды и создателя вечно актуальной музыки. Его произведения, наполненные венецианским духом, будут представлены в новом свете. Зрителям предложат свежие аранжировки классических хитов, которые будут исполняться с использованием маримбы, виброфона и клавесина в сопровождении струнного ансамбля.

Жизнь и творчество Вивальди

Спектакль не только погрузит зрителей в музыкальную атмосферу, но и расскажет о захватывающей биографии Вивальди. Зрители смогут познакомиться с новыми фактами из жизни композитора, а также услышать стихи, которые дополнят музыкальное действие. В «Осторожно! Вивальди!» искусство и жизнь человека переплетаются, создавая уникальный театральный опыт.

Не пропустите!

Этот спектакль станет настоящим событием для любителей театра и музыки. Не упустите возможность насладиться дерзким искусством изменчивых настроений и погрузиться в атмосферу Венеции вместе с «Театром Звука».

