Спектакль Булгаков. Мастер и Маргарита

Литературная встреча по мотивам произведений Булгакова

В баре «Современник» пройдет литератрная встреча-разговор, посвященная уникальному роману Михаила Булгакова «Евангелие от Сатаны». Презентацию проведет Антон Тарасов — композитор, автор множества известных хитов и основатель театра «Неолира».

Неизмеримое влияние Булгакова

«Евангелие от Сатаны» стало важной вехой в российской литературе XX века и оказало значительное влияние на мировую культуру. Спектакль затрагивает такие сюжетные линии, как визит дьявола и его свиты в Москву 1930-х годов, история прокураторов Иудеи, всадник Понтий Пилат и философ Иешуа Га-Ноцри, а также былина о талантливом Мастере и его возлюбленной Маргарите. Как же их истории продолжают волновать зрителей и читателей по всему миру?

Чтение от Антона Тарасова

Антон Тарасов уделяет внимание не только тексту, но и мыслям, жизни и письмам Булгакова. Чтение проходит в неторопливом темпе, позволяющем зрителям глубже проникнуть в тайны души главного героя. Торжественный стиль прочтения не имеет театральщины, а Тарасов создает атмосферу обсуждения, словно приглашая зал за круглый стол.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон Тарасов отличается многогранностью. Обладая психологическим образованием, он освободился от узкой профессиональной деятельности, став композитором и писателем. Среди его произведений — роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», получившие восторженные отзывы как критиков, так и читателей. В его музыкальных композициях звучит эхо творчества, что также можно услышать в Мариинском театре.

О театре «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за это время успел осуществить более ста мероприятий, включая поэтические вечера, спектакли, стендапы и квартирники. Каждый проект театра неизменно вызывает у зрителей сильные эмоции, которые невозможно сравнить ни с чем другим.

