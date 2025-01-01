Спектакль по роману Андрея Аствацатурова

Спектакль «Не кормите и не трогайте» погружает зрителей в мир Петербурга и Лондона, где тонкий интеллигент Андрей оказывается в неожиданных для себя обстоятельствах. Приехав в британскую столицу к роскошной Кате с мечтами о романтической комедии, он вдруг оказывается в атмосфере русского детектива, где тонкая грань между пабами Лондона и питерскими рюмочными почти исчезает.

О постановке

Эта история наполнена остроумными диалогами и современным ритмом, создавая атмосферу, в которой зритель легко уловит дух обоих городов — Лондона и Санкт-Петербурга. Лаконичная театральная форма и актуальный текст делают спектакль близким современному зрителю, в то время как продуманный звук и музыкальное оформление (Sound Design) придают постановке уникальную атмосферу.

Автор текста, Андрей Аствацатуров, – один из самых значимых современных петербургских писателей. Лауреат множества литературных премий, его романы популярны не только в России, но и за рубежом. Постановка создана по мотивам его произведений, где всегда тонко переплетаются юмор, ирония и философия жизни.

Почему стоит пойти?

Спектакль сочетает в себе атмосферу детектива и комедии, давая зрителю возможность увидеть, как пересекаются миры разных городов и культур. В постановке показаны как вопросы культурной идентичности, так и более личные моменты: поиск себя, отношений и свободы выбора. Это необычная, динамичная и ироничная история, которая будет интересна поклонникам современной литературы и театра.

Особенности

Спектакль содержит ненормативную лексику.

Заказы в баре принимаются до спектакля и в антракте, во время показа обслуживание приостанавливается.

Для бронирования столиков после покупки билета звоните: +7 (995) 632-19-83.

Сбор гостей — в 19:00.