Спектакль Сказки Андерсена

Волшебные сказки на сцене театра марионеток им. Деммени

Приглашаем вас погрузиться в мир волшебства и искренних чувств на спектаклях «Стойкий оловянный солдатик» и «Соловей». Обе сказки наполнены глубоким смыслом и яркими эмоциями, создавая атмосферу, где оживают наделенные душой предметы, насекомые, животные и милые детские игрушки.

Стойкий оловянный солдатик

Эта трогательная история расскажет о любви оловянного солдатик к бумажной балерине. Спектакль затрагивает темы верности, самопожертвования и доброты, а также преодоления трудностей и храбрости. Мы уверены, что юные зрители смогут узнать о настоящей любви нечто очень важное.

Соловей

История об Императоре и соловье переносит нас в мир природы, где живой соловей поет свои волшебные песни. Механический соловей, «поющий» в золотой клетке, едва не приводит Императора к глубокой печали и тоске. Лишь живое пение возвращает радость в его жизнь, напоминая о ценности искренних чувств и творений природы. Как говорится в спектакле: «Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца».

Творческое воплощение

Спектакли порадуют зрителей разнообразием кукол, созданных с любовью и мастерством. Большой мастер-кукольник Татьяна Мельникова использует марионеток, кукол-планшеток, кукол-фокус, теневых кукол и маски, создавая уникальное зрелище, которое запомнится надолго.

Не упустите возможность стать частью этих удивительных историй, где каждое движение и звук наполняет зрителей истинными эмоциями.