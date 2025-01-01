Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки Андерсена
Киноафиша Сказки Андерсена

Спектакль Сказки Андерсена

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Режиссер Алексей Уставщиков
Продолжительность 1 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебные сказки на сцене театра марионеток им. Деммени

Приглашаем вас погрузиться в мир волшебства и искренних чувств на спектаклях «Стойкий оловянный солдатик» и «Соловей». Обе сказки наполнены глубоким смыслом и яркими эмоциями, создавая атмосферу, где оживают наделенные душой предметы, насекомые, животные и милые детские игрушки.

Стойкий оловянный солдатик

Эта трогательная история расскажет о любви оловянного солдатик к бумажной балерине. Спектакль затрагивает темы верности, самопожертвования и доброты, а также преодоления трудностей и храбрости. Мы уверены, что юные зрители смогут узнать о настоящей любви нечто очень важное.

Соловей

История об Императоре и соловье переносит нас в мир природы, где живой соловей поет свои волшебные песни. Механический соловей, «поющий» в золотой клетке, едва не приводит Императора к глубокой печали и тоске. Лишь живое пение возвращает радость в его жизнь, напоминая о ценности искренних чувств и творений природы. Как говорится в спектакле: «Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца».

Творческое воплощение

Спектакли порадуют зрителей разнообразием кукол, созданных с любовью и мастерством. Большой мастер-кукольник Татьяна Мельникова использует марионеток, кукол-планшеток, кукол-фокус, теневых кукол и маски, создавая уникальное зрелище, которое запомнится надолго.

Не упустите возможность стать частью этих удивительных историй, где каждое движение и звук наполняет зрителей истинными эмоциями.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
14:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽

Фотографии

Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена

В ближайшие дни

Красавец-мужчина
18+
Драма
Красавец-мужчина
19 октября в 15:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1100 ₽
Мойдодыр
0+
Детский Кукольный
Мойдодыр
20 сентября в 11:00 Бродячая собачка
от 700 ₽
Фальшивая нота
16+
Драма
Фальшивая нота
23 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше