The JET’S: Блюз, рок и энергия на сцене

The JET'S — это группа, чье творчество основано на блюзе, поп-роке, ритм-энд-блюзе и блюз-роке. Музыка коллектива вобрала в себя влияние таких великих мастеров, как Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, B.B. King, Garry Moore, Steve Vai, Joe Satriani и Vinnie Moore.

История группы

The JET'S была основана в 1999 году в Санкт-Петербурге Сергеем Гурьевым (гитара, вокал) и Александром Чернышевым (бас-гитара). С тех пор группа стабильно радует своих поклонников энергичными выступлениями и живым звучанием.

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, второй зал отделен перегородкой, и в нем идет трансляция на видеоэкраны.

Присоединяйтесь к вечеру с The JET'S и погрузитесь в мир блюза и рок-энергии!