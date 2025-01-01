Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
The Jet’s
Киноафиша The Jet’s

The Jet’s

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

The JET’S: Блюз, рок и энергия на сцене

The JET'S — это группа, чье творчество основано на блюзе, поп-роке, ритм-энд-блюзе и блюз-роке. Музыка коллектива вобрала в себя влияние таких великих мастеров, как Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, B.B. King, Garry Moore, Steve Vai, Joe Satriani и Vinnie Moore.

История группы

The JET'S была основана в 1999 году в Санкт-Петербурге Сергеем Гурьевым (гитара, вокал) и Александром Чернышевым (бас-гитара). С тех пор группа стабильно радует своих поклонников энергичными выступлениями и живым звучанием.

Детали события:

  • Продолжительность: 2 часа с одним антрактом
  • Возрастное ограничение: 6+
  • Ресторан располагает двумя залами. Сцена находится в первом зале, второй зал отделен перегородкой, и в нем идет трансляция на видеоэкраны.

Присоединяйтесь к вечеру с The JET'S и погрузитесь в мир блюза и рок-энергии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
1 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
0+
Джаз
Фрэнк Синатра при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
31 июля в 20:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2300 ₽
Holy Blacksmith
6+
Блюз Джаз Кантри
Holy Blacksmith
14 августа в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше