Joe Lynn Turner

Концерт Джо Линн Тёрнера – легенды рок-музыки

Джо Линн Тёрнер, известный рок-музыкант и вокалист, возвращается в Россию с яркой программой классики британского хард-рока! На концерте он исполнит главные композиции групп Deep Purple и Rainbow, а также свои собственные самые известные хиты. Вы сможете насладиться такими рок-гимнами, как King of Dreams, Smoke on the Water, Highway Star и многими другими.

Кто такой Джо Линн Тёрнер?

Джо Линн Тёрнер – это американский рок-музыкант, автор песен и выдающийся вокалист, чей вклад в музыку охватывает почти 50 лет и включает более 60 альбомов, ставших хитами. Он работал с такими легендарными коллективами, как Deep Purple, Rainbow и Yngwie Malmsteen’s Rising Force, а его имя стало синонимом хард-рока.

Почему стоит пойти на концерт?

Концерты Тёрнера всегда собирают полные залы и оставляют у зрителей незабываемые впечатления. Это редкая возможность услышать живые исполнения знаменитых хитов и прочувствовать магию рок-музыки в исполнении одного из самых выдающихся вокалистов своего поколения.

Кому будет интересно это событие?

Концерт будет интересен не только фанатам рок-музыки, но и всем любителям Deep Purple и Rainbow, а также зрителям, ценящим живые выступления и драйвовые шоу.

Факты из карьеры Джо Линн Тёрнера

В начале 80-х Джо Тёрнер помог группе Rainbow достичь коммерческого успеха, а в 1987 году содействовал карьере гитариста Ингви Мальмстина, с которым позже выступил в СССР, где они дали 20 концертов всего за 2 недели. В том же году он присоединился к Deep Purple для записи их тринадцатого альбома Slaves and Masters с новаторским звучанием.

Тёрнер активно сотрудничал с Ричи Блэкмором и его группой, принимал участие в проектах с такими артистами, как Элис Купер, Билли Джоэл и Шер. В 2015 году он был удостоен итальянской премии «Легенда рока», а также выступал на крупнейших мировых музыкальных фестивалях.

Не пропустите уникальное событие!

Концерт Джо Линн Тёрнера обещает стать ярким событием для всех поклонников хард-рока. Приходите и насладитесь величественным исполнением настоящей рок-легенды!