Вечер страсти: Испанское Фламенко..

Вечер фламенко в концертном зале Российской Национальной Библиотеки

Концертный зал Российской Национальной Библиотеки приглашает вас на вечер испанского фламенко. Танцоры, гитара и голос создают атмосферу страсти и эмоций. Каждый удар каблуков и каждая нота отражают внутренний огонь зрителей.

В программе — яркие движения в красном свете и живая музыка. Этот вечер понравится тем, кто ценит живописные танцы и музыкальные импровизации.

Исполнители на 23 мая

Ансамбль «Без слов» / SinPalabras — профессиональный коллектив музыкантов, который выступает на многочисленных площадках России и является лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей.

Состав:

Ксения Малыгина (вокал)

Лев Савиных (гитара)

Татьяна Корсакова (танец)

Светлана Зиновьева (танец)

Надежда Образцова (танец)

Исполнители на 13 июня

Ансамбль «Крылья Фламенко» / Alas Flamenco — лауреаты множества российских и международных фестивалей. Исполнители регулярно обучаются у лучших мастеров фламенко в Испании и активно выступают на концертах.

Состав:

Ксения Малыгина (вокал) — постоянный участник фестивалей «Фламенко над Волгой», «Ahorа», «Allegria». Является регулярным вокалистом коллектива «SinPalabras».

Марина Гуркова (танец) — участница и солистка народного ансамбля испанского танца «Duende del sur». Руководит коллективом «Duende del mar» и имеет высокие достижения на конкурсах фламенко.

Елена Росса (танец) — лауреат фестивалей как в России, так и в Испании. Обучалась у лучших преподавателей и руководит студией «Universo Flamenco».

Андрей Смирнов (гитара) — изучал фламенко у испанских мастеров, лауреат международных конкурсов. Активно выступает с сольными концертами в городах России.

Исполнители на 27 июня

На этот вечер снова выступит ансамбль «Без слов» / SinPalabras.

Состав:

Ксения Малыгина (вокал)

Лев Савиных (гитара)

Татьяна Корсакова (танец)

Светлана Зиновьева (танец)

Надежда Образцова (танец)

Обратите внимание! Билеты покупаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Возможны изменения в программе концерта и составе артистов.