Вечер страсти: Испанское Фламенко..
0+
Продолжительность 65 минут
О концерте

Вечер фламенко в концертном зале Российской Национальной Библиотеки

Концертный зал Российской Национальной Библиотеки приглашает вас на вечер испанского фламенко. Танцоры, гитара и голос создают атмосферу страсти и эмоций. Каждый удар каблуков и каждая нота отражают внутренний огонь зрителей.

В программе — яркие движения в красном свете и живая музыка. Этот вечер понравится тем, кто ценит живописные танцы и музыкальные импровизации.

Исполнители на 23 мая

Ансамбль «Без слов» / SinPalabras — профессиональный коллектив музыкантов, который выступает на многочисленных площадках России и является лауреатом Всероссийских и Международных фестивалей.

Состав:

  • Ксения Малыгина (вокал)
  • Лев Савиных (гитара)
  • Татьяна Корсакова (танец)
  • Светлана Зиновьева (танец)
  • Надежда Образцова (танец)

Исполнители на 13 июня

Ансамбль «Крылья Фламенко» / Alas Flamenco — лауреаты множества российских и международных фестивалей. Исполнители регулярно обучаются у лучших мастеров фламенко в Испании и активно выступают на концертах.

Состав:

  • Ксения Малыгина (вокал) — постоянный участник фестивалей «Фламенко над Волгой», «Ahorа», «Allegria». Является регулярным вокалистом коллектива «SinPalabras».
  • Марина Гуркова (танец) — участница и солистка народного ансамбля испанского танца «Duende del sur». Руководит коллективом «Duende del mar» и имеет высокие достижения на конкурсах фламенко.
  • Елена Росса (танец) — лауреат фестивалей как в России, так и в Испании. Обучалась у лучших преподавателей и руководит студией «Universo Flamenco».
  • Андрей Смирнов (гитара) — изучал фламенко у испанских мастеров, лауреат международных конкурсов. Активно выступает с сольными концертами в городах России.

Исполнители на 27 июня

На этот вечер снова выступит ансамбль «Без слов» / SinPalabras.

Состав:

  • Ксения Малыгина (вокал)
  • Лев Савиных (гитара)
  • Татьяна Корсакова (танец)
  • Светлана Зиновьева (танец)
  • Надежда Образцова (танец)

Обратите внимание! Билеты покупаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Возможны изменения в программе концерта и составе артистов.

13 июня суббота
17:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
27 июня суббота
17:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
31 июля пятница
19:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
1 августа суббота
17:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽
8 августа суббота
17:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
от 599 ₽

