Музыкальное бинго с комиком

Музбинго от Fat Stand Up - это комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке! Ведущий-комик создает настроение, из колонок звучат яркие хиты, ты быстро вычеркиваешь заданную пеню в бланке, вокруг - полный зал подпевающих единомышленников! Собрал заветную комбинацию (линию, уголок или даже полный бланк)? Вскакивай с места и кричи на весь зал — «БИНГО!». Твой момент триумфа, твой выигрыш и море аплодисментов. Представил? Еще бы) Счастливчик, собравший в бланке все песни, получает ценный приз. Ждём тебя в игре!