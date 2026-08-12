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Музыкальное бинго с комиком
Киноафиша Музыкальное бинго с комиком

Музыкальное бинго с комиком

18+
Возраст 18+

О концерте

Музбинго от Fat Stand Up - это комбо из разрывных шуток и азарта, где ты живёшь в каждом треке! Ведущий-комик создает настроение, из колонок звучат яркие хиты, ты быстро вычеркиваешь заданную пеню в бланке, вокруг - полный зал подпевающих единомышленников! Собрал заветную комбинацию (линию, уголок или даже полный бланк)? Вскакивай с места и кричи на весь зал — «БИНГО!». Твой момент триумфа, твой выигрыш и море аплодисментов. Представил? Еще бы) Счастливчик, собравший в бланке все песни, получает ценный приз. Ждём тебя в игре!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
13 августа четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
19 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
20 августа четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
26 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
27 августа четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
2 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
3 сентября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
6 сентября воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
9 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
10 сентября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
16 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
17 сентября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
23 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 1000 ₽
24 сентября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
30 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 750 ₽
1 октября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
8 октября четверг
18:50
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽

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