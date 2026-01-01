Спектакль «Династии»: встреча великих семейств на сцене

Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича представляет спектакль «Династии». В главных ролях выступят выдающиеся представительницы трех великих династий: Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова. Эти талантливые актрисы впервые выйдут на сцену вместе, чтобы соединить три вида искусства — балет, поэзию и театральное мастерство в единое художественное произведение.

Истории, которые объединяют

Спектакль основан на чувствах и воспоминаниях дочерей известных деятелей искусства. Илзе Лиепа, народная артистка России и дочь легендарного танцовщика Мариса Лиепы, Екатерина Рождественская, потомок непревзойденного поэта Роберта Рождественского, и Александра Захарова, дочь прославленного режиссёра Марка Захарова, выступят на сцене, чтобы поделиться уникальными историями своих семей.

Эмоциональное взаимодействие

Каждая из героинь расскажет о ранее неозвученных чувствах, фантазиях и дорогих сердцу воспоминаниях от первого лица. Их взаимодействие обещает быть трогательным и искренним. Актер Евгений Волков станет связующим звеном, тонко объединяя три истории жизни великих людей.

Культурное наследие в новых интерпретациях

Спектакль «Династии» пронизан юмором, искренностью и уважением к культовым деятелям искусства России. Зритель сможет стать соучастником знаковых событий в истории культуры страны, перелистывая яркие страницы биографий трех династий.

Творческий коллектив

Режиссёр постановки — заслуженный деятель искусств Максим Лахно. Музыка к спектаклю написана композитором Игорем Демариным.

Не упустите шанс увидеть это уникальное театральное событие!