Классическая комедия «Тетка Чарлея» на сцене театра Славы Степаняна

Авантюрная комедия английского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» впервые увидела свет в Лондоне 29 февраля 1892 года. На протяжении более 130 лет она остаётся актуальной и не теряет своей привлекательности как для театров, так и для зрителей. Комедия удивляет современным подходом к таким вечным темам, как любовь, дружба и, конечно, алчность.

Сюжет

В центре события — молодые влюбленные студенты Оксфорда Джек и Чарлей. Они с нетерпением ждут приезда своих возлюбленных, добропорядочных барышень Энни и Бетти, которые находятся под строгим присмотром своего дядюшки, летчика Спетлайга. Однако в этот же день Чарлей ожидает приезд своей тетушки-миллионерши из Бразилии, которую он никогда не видел. Непредвиденные обстоятельства угрожают нарушить их планы.

Кто спасёт ситуацию?

На помощь влюбленным приходит их друг, лорд Бабс Бабрлей, актер, исполняющий женскую роль в театре и влюбленный в Эллу Дэлей. За обещания спиртного Бабса приглашают репетировать в их доме, надеясь, что он сможет развлечь тетушку, пока они занимаются своими делами. Но всё идет не по плану: тетушка телеграфирует, что задерживается, и девушки принимают Бабса за свою богатую родственницу. Более того, за тетушку Чарлея влюбляются и отец Джека, сэр Фрэнсис Чесней, и дядя девушек, мистер Спетлайг.

Кульминация событий

Ситуация начинает выходить из-под контроля, а запутанные отношения и недопонимания ставят героев перед сложным выбором. Смогут ли влюбленные справиться с возникшими трудностями и обрести счастье? Заходите на спектакль и узнайте всем, какое место занимает любовь в жизни. Не упустите возможность насладиться классическим театром с ноткой современности.