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Пиковая дама
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пиковая дама

Спектакль Пиковая дама

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мистика и драма на сцене

Спектакль «Пиковая дама» в постановке Дениса Азарова переносит зрителя в мир, где обыденность переплетается с мистическим роком, а жажда обретения заветного секрета становится разрушительной силой.

Сюжет и ключевые мотивы
Герои спектакля стремятся к обретению независимости и богатства, но одержимость мечтой ведёт их к фатальным последствиям. История разворачивается как синтез триллера, нуара, комедии и драмы, сохраняя глубину и трагизм пушкинской классики.

Музыка и уникальный стиль
Постановка сопровождается специально созданным музыкальным кодом в стиле электро-рок, который придаёт произведению современное звучание. Тексты песен основаны на стихах Александра Пушкина, усиливая атмосферу фантасмагории.

Новые персонажи и фантасмагория
В этой версии зрители впервые знакомятся с персонажами Тройка, Семёрка и Туз — маленькими чёртиками, выступающими проводниками между реальным миром и пространством, где царствует Пиковая Дама.

Комментарий режиссёра
Денис Азаров подчёркивает:
«Пиковая дама — это поле для фантасмагории и творческого поиска. Здесь оживает мир, где обыденность сталкивается с мистикой, а злой рок правит бал.»

Спектакль обещает стать ярким, многослойным и незабываемым зрелищем, в котором классика приобретает совершенно новое прочтение.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Андрей Сычев
Василий Уриевский
Александр Зарядин
Павел Комаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама Пиковая дама

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