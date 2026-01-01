Спектакль Тебе – через сто лет

Моноспектакль Валентины Бекетовой: поэзия Цветаевой на сцене театра "Старый дом"

Народная артистка России Валентина Бекетова, всем известная в Томске как творец ярких и запоминающихся образов, представляет новый поэтический моноспектакль. В этом проекте она обращается к творчеству Марины Цветаевой, создав программу из сложных и редко исполняемых произведений.

Валентина Алексеевна занимается исследованием поэзии Цветаевой уже много лет. В результате ее глубокого погружения в творчество великой поэтессы на свет появились тексты, способные раскрыть не только талант Цветаевой, но и её непростую жизненную судьбу. В выступлении зрители смогут почувствовать эмоциональную силу и глубокие переживания, заложенные в стихах.

Моноспектакль станет настоящим событием для всех ценителей театрала, ведь Валентина Бекетова приносит на сцену не только искусство, но и свою уникальную интерпретацию произведений одного из самых ярких голосов русской поэзии. Не упустите шанс увидеть это впечатляющее представление!