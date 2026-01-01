Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Денискины рассказы
Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Увлекательные приключения Дениски Кораблева в театре «Глобус»

«Денискины рассказы» — это спектакль о школьнике Денисе Кораблеве, который открывает для себя удивительный мир. Он делится своими открытиями с друзьями, превращая каждую историю в увлекательное приключение. Организатором спектакля является театр «Глобус», известный своими постановками для детей и подростков.

Спектакль уникален тем, что позволяет юным зрителям увидеть мир глазами мечтателя и исследователя. Это веселое и познавательное представление, которое понравится детям. Событие будет особенно интересно юным зрителям в возрасте от 7 до 15 лет, а также их родителям.

Дениска и его мир

В каждом школьном классе есть свои знайки и лоботрясы, задиры и тихони, а еще — мечтатели. Таков и наш Дениска Кораблев. Для него весь мир — это большая удивительная книга. Он с интересом и удовольствием открывает для себя ее новые страницы и делится узнанным со всеми своими друзьями.

Приглашаем юных зрителей подружиться с Денисом и насладиться его увлекательными, невероятными и веселыми рассказами. Это представление обещает стать ярким событием в театральной жизни каждого ребёнка!

Купить билет на спектакль Денискины рассказы

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
4 марта среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
5 апреля воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
7 апреля вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

В ближайшие дни

Кармен
12+
Балет
Кармен
25 марта в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Академия смеха
16+
Драма
Академия смеха
18 марта в 19:00 13 трамвай
от 600 ₽
Дорогая Елена Сергеевна
18+
Премьера Драма
Дорогая Елена Сергеевна
3 марта в 19:00 Красный факел
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше