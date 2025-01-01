Спектакль Актриса

Новосибирский театр «Мой театр» представляет премьеру моноспектакля «Актриса» по пьесе Ильи Члаки. Постановку осуществил режиссёр Александр Сорокин.
О спектакле
«Актриса» — это трогательная и глубокая история о женщине, посвятившей свою жизнь театру. Через монологи главной героини зритель сможет заглянуть в закулисную жизнь, увидеть её изнутри: с волнениями, сомнениями и борьбой за творчество и самореализацию. Это рассказ о поиске себя, о любви к сцене и об одиночестве, которое часто сопутствует славе и признанию.
Особенности постановки
Моноспектакль — это особый жанр, требующий от актрисы максимальной концентрации и эмоциональной отдачи. Всё внимание зрителя сосредоточено на единственном исполнителе, который должен передать не только текст пьесы, но и все тончайшие оттенки чувств своей героини.
Режиссёр и автор пьесы
Режиссёр постановки Александр Сорокин известен своими необычными и глубокими прочтениями драматических произведений. Пьеса Ильи Члаки, лежащая в основе спектакля, — это пронзительное повествование о женщине, о её борьбе с самой собой и миром вокруг.
Не упустите шанс увидеть уникальную премьеру!
Моноспектакль «Актриса» приглашает зрителей к диалогу о творчестве, жизни и внутренней свободе. Эта постановка станет настоящим подарком для тех, кто ценит душевные и глубокие истории, где важна каждая деталь, каждый взгляд и каждое слово.