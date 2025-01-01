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Актриса
Киноафиша Актриса

Спектакль Актриса

16+
Режиссер Александр Сорокин
Продолжительность 75 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера моноспектакля «Актриса» в Новосибирском театре «Мой театр»

Новосибирский театр «Мой театр» представляет премьеру моноспектакля «Актриса» по пьесе Ильи Члаки. Постановку осуществил режиссёр Александр Сорокин.

О спектакле

«Актриса» — это трогательная и глубокая история о женщине, посвятившей свою жизнь театру. Через монологи главной героини зритель сможет заглянуть в закулисную жизнь, увидеть её изнутри: с волнениями, сомнениями и борьбой за творчество и самореализацию. Это рассказ о поиске себя, о любви к сцене и об одиночестве, которое часто сопутствует славе и признанию.

Особенности постановки

Моноспектакль — это особый жанр, требующий от актрисы максимальной концентрации и эмоциональной отдачи. Всё внимание зрителя сосредоточено на единственном исполнителе, который должен передать не только текст пьесы, но и все тончайшие оттенки чувств своей героини.

Режиссёр и автор пьесы

Режиссёр постановки Александр Сорокин известен своими необычными и глубокими прочтениями драматических произведений. Пьеса Ильи Члаки, лежащая в основе спектакля, — это пронзительное повествование о женщине, о её борьбе с самой собой и миром вокруг.

Не упустите шанс увидеть уникальную премьеру!

Моноспектакль «Актриса» приглашает зрителей к диалогу о творчестве, жизни и внутренней свободе. Эта постановка станет настоящим подарком для тех, кто ценит душевные и глубокие истории, где важна каждая деталь, каждый взгляд и каждое слово.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Мой театр Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19
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