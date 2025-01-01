Спектакль Малыш и Карлсон

Мировая премьера на сцене НОВАТ

На сцене Новосибирского театра оперы и балета состоялась мировая премьера оперы «Малыш и Карлсон». Первая постановка прошла 20 ноября 2021 года.

Создатели оперы «Малыш и Карлсон»

Музыка написана петербургским композитором Антоном Гладких, либретто — Евгением Фридманом.

Процесс создания

Опера «Малыш и Карлсон» была написана в 2021 году по мотивам трилогии Астрид Линдгрен специально для Новосибирского театра оперы и балета. Антон Гладких — член Союза Композиторов России, автор многочисленных оркестровых, камерных и вокальных сочинений, исполненных российскими и иностранными коллективами. Либретто написано Евгением Фридманом — литератором, поэтом и драматургом, чьи мюзиклы и оперы ставились в Москве, Петербурге, Саратове и Германии.

Сюжет и идея

«Наш спектакль про мечту. Про детство, когда было можно всё! В детстве каждый из нас умел мечтать, и в своих мечтах уносился далеко ввысь. В детстве мы открывали тысячи миров, бороздили необъятный космос и посещали сотни планет. С возрастом летать все труднее, но так важно оставаться ребёнком и не терять ощущение высоты и свободы. Диалог между Малышом и Карлсоном – это диалог детства с взрослостью, практически диалог с самим собой», — Вячеслав Стародубцев, режиссер-постановщик.

Персонажи

Карлсон, очаровательный рыжеволосый хулиган, проказник и очень уверенный в себе «мужчина в самом расцвете сил», способен развеселить и заставить смеяться даже самого грустного человека. Он появляется в жизни Малыша как раз тогда, когда мальчику не помешало бы немного взбодриться и пошалить. Взорвать паровую машину? Легко! Сбежать из дома и улететь на незнакомую крышу? Проще простого! Нарядиться привидением, напугать местных бандитов, стащить плюшки — вот лучшие занятия, когда твой друг — Карлсон. И пусть семья считает его лишь выдумкой, фантазией, они ошибаются, вот увидите!

Художественное оформление

Яркие костюмы для оперы «Малыш и Карлсон» созданы Еленой Олейник. Уютные крыши Стокгольма ожили благодаря декорациям Тимура Гуляева. Режиссер-постановщик и автор художественной концепции — Вячеслав Стародубцев. Музыкальный руководитель и дирижёр — Евгений Волынский.

Не пропустите это удивительное представление, погружающее в волшебный мир детства и фантазий!