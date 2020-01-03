Спектакль Театр

Спектакль по роману Сомерсета Моэма

Театр как искусство

Остроумное, изящное и ироничное повествование о людях театра, о природе театральности и предназначении искусства.

Исполнители главных ролей

Роль Джулии Лэмберт исполняет заслуженная артистка России Лидия Вележева, Майкл Госселин — народный артист России Евгений Князев, лорд Чарлз Тэмерли — народный артист России Андрей Ильин.

Режиссёрская концепция

Ольга Субботина, режиссёр спектакля «Театр», говорит: «Знаменитый роман английского классика Сомерсета Моэма неоднократно экранизировался. Однако театральных постановок этого блистательного текста не так много. Я понимаю почему: роман охватывает почти тридцать лет жизни английских актёров Джулии Лэмберт и Майкла Госселина, а уместить эту развёрнутую историю в рамки спектакля сложно, почти невозможно. В Театре Вахтангова мы всё-таки попытаемся решить эту задачу. Я предложила сделать острую, динамичную, монтажную форму сценического повествования, не останавливаясь на длинных сценах и монологах. Не хочу раскрывать все подробности, но это будет спектакль не о какой-то конкретной личности, а о ТЕАТРЕ как таковом».