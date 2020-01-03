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Театр
Билеты от 800₽
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Спектакль Театр

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Сомерсета Моэма

Театр как искусство

Остроумное, изящное и ироничное повествование о людях театра, о природе театральности и предназначении искусства.

Исполнители главных ролей

Роль Джулии Лэмберт исполняет заслуженная артистка России Лидия Вележева, Майкл Госселин — народный артист России Евгений Князев, лорд Чарлз Тэмерли — народный артист России Андрей Ильин.

Режиссёрская концепция

Ольга Субботина, режиссёр спектакля «Театр», говорит: «Знаменитый роман английского классика Сомерсета Моэма неоднократно экранизировался. Однако театральных постановок этого блистательного текста не так много. Я понимаю почему: роман охватывает почти тридцать лет жизни английских актёров Джулии Лэмберт и Майкла Госселина, а уместить эту развёрнутую историю в рамки спектакля сложно, почти невозможно. В Театре Вахтангова мы всё-таки попытаемся решить эту задачу. Я предложила сделать острую, динамичную, монтажную форму сценического повествования, не останавливаясь на длинных сценах и монологах. Не хочу раскрывать все подробности, но это будет спектакль не о какой-то конкретной личности, а о ТЕАТРЕ как таковом».

Режиссер
Ольга Субботина
В ролях
Лидия Вележева
Евгений Князев
Николай Романовский
Ольга Чиповская
Светлана Йозефий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр Театр

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