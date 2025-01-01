Спектакль Спящая красавица

Классический балет «Спящая красавица» в Рязани

Балет «Спящая красавица» в двух действиях с прологом и апофеозом — это уникальное творение, созданное благодаря хореографии Мариуса Петипа, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Либретто, разработанное Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым, основывается на волшебных сказках Шарля Перро. Сценография и костюмы были разработаны Елизаветой Дворкиной.

История постановки

Первый показ «Спящей красавицы» в новой интерпретации состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году. Спектакль сразу же был отмечен прессой как «праздник балета» и стал настоящим успехом среди зрителей, заняв почетное место в репертуаре театра.

Авторская концепция

Как и все балеты Касаткиной и Василёва, «Спящую красавицу» можно назвать авторской постановкой. Балетмейстеры задали себе цель создать интересный и понятный спектакль, при этом сохранив шедевры музыки Чайковского и хореографии Петипа. В отличие от классических версий, затянутые сцены пантомимы были заменены на живые танцевальные номера. Например, Дезире и Аврора встречаются сразу после первых аккордов, в то время как в традиционных постановках этот момент происходит только в конце третьего акта.

Инновации в балете

Сам балет длится всего 2 часа — более чем вдвое меньше традиционной версии. Кроме того, Касаткина и Василёв сделали партию Карабос танцевальной, передав её балерине, что не было принято со времён Петипа. Зло, представленное в образе феи, стало обворожительным и грациозным, что добавляет дополнительный уровень опасности.

Заключительные аккорды

Для финала авторы поставили любовный дуэт в своем неповторимом стиле, который сочетает классическую школу танца и современную пластику. Это делает спектакль особенно привлекательным для зрителей, ценящих как традиции, так и новаторские подходы.