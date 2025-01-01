Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

0+
Режиссер Мариус Петипа, Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классический балет «Спящая красавица» в Рязани

Балет «Спящая красавица» в двух действиях с прологом и апофеозом — это уникальное творение, созданное благодаря хореографии Мариуса Петипа, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Либретто, разработанное Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым, основывается на волшебных сказках Шарля Перро. Сценография и костюмы были разработаны Елизаветой Дворкиной.

История постановки

Первый показ «Спящей красавицы» в новой интерпретации состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году. Спектакль сразу же был отмечен прессой как «праздник балета» и стал настоящим успехом среди зрителей, заняв почетное место в репертуаре театра.

Авторская концепция

Как и все балеты Касаткиной и Василёва, «Спящую красавицу» можно назвать авторской постановкой. Балетмейстеры задали себе цель создать интересный и понятный спектакль, при этом сохранив шедевры музыки Чайковского и хореографии Петипа. В отличие от классических версий, затянутые сцены пантомимы были заменены на живые танцевальные номера. Например, Дезире и Аврора встречаются сразу после первых аккордов, в то время как в традиционных постановках этот момент происходит только в конце третьего акта.

Инновации в балете

Сам балет длится всего 2 часа — более чем вдвое меньше традиционной версии. Кроме того, Касаткина и Василёв сделали партию Карабос танцевальной, передав её балерине, что не было принято со времён Петипа. Зло, представленное в образе феи, стало обворожительным и грациозным, что добавляет дополнительный уровень опасности.

Заключительные аккорды

Для финала авторы поставили любовный дуэт в своем неповторимом стиле, который сочетает классическую школу танца и современную пластику. Это делает спектакль особенно привлекательным для зрителей, ценящих как традиции, так и новаторские подходы.

Купить билет на спектакль Спящая красавица

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
7 декабря воскресенье
18:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Мертвые души
12+
Драма
Мертвые души
31 октября в 19:00 Рязанская филармония
от 1200 ₽
Капитанская дочка (Курган)
12+
Драма
Капитанская дочка (Курган)
22 ноября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 600 ₽
Дух театра
12+
Иммерсивный
Дух театра
2 ноября в 15:00 Рязанский театр драмы
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше