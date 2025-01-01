Спектакль Сирены Титана

Спектакль по роману Курта Воннегута в Камерном театре Малыщицкого

Как рассказывать фантастику в современном театре? Этот вопрос стал для нас новым вызовом. Мы подошли к роману с трепетом, стремясь сохранить авторскую иронию и одновременно говорить совершенно серьезно.

Сюжет

Спектакль начинается с псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю и о возникновении новой религии в результате этого события. Вторая часть спектакля перевернет историю, предложив взглянуть на нее с перспективы нескольких человек — жертв этих катаклизмов.

Эстетика и формат

Вторая часть будет выполнена в эстетике онлайн-кино, что является продолжением развития театрального языка, с которым мы работаем в последних спектаклях. Мы уделяем особое внимание человеческой психике, используя крупные планы для разглядывания нюансов и проявлений чувств.

Минимализм и атмосфера

Минимализм станет ключевым элементом оформления: на сцене будут только человеческие лица в черном космосе, что создаст уникальную атмосферу и поможет зрителю глубже погрузиться в происходящее.

Приглашаем вас стать частью этого театрального эксперимента!