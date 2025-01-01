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Сирены Титана
Киноафиша Сирены Титана

Спектакль Сирены Титана

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Курта Воннегута в Камерном театре Малыщицкого

Как рассказывать фантастику в современном театре? Этот вопрос стал для нас новым вызовом. Мы подошли к роману с трепетом, стремясь сохранить авторскую иронию и одновременно говорить совершенно серьезно.

Сюжет

Спектакль начинается с псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю и о возникновении новой религии в результате этого события. Вторая часть спектакля перевернет историю, предложив взглянуть на нее с перспективы нескольких человек — жертв этих катаклизмов.

Эстетика и формат

Вторая часть будет выполнена в эстетике онлайн-кино, что является продолжением развития театрального языка, с которым мы работаем в последних спектаклях. Мы уделяем особое внимание человеческой психике, используя крупные планы для разглядывания нюансов и проявлений чувств.

Минимализм и атмосфера

Минимализм станет ключевым элементом оформления: на сцене будут только человеческие лица в черном космосе, что создаст уникальную атмосферу и поможет зрителю глубже погрузиться в происходящее.

Приглашаем вас стать частью этого театрального эксперимента!

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Надежда Черных
Роман Мамонтов
Полина Диндиенко
Александр Разбаш
Евгений Сиротин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1500 ₽

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