Спектакль Петра Шерешевского «Идиот» в Театре на Садовой

Вы когда-нибудь задумывались о том, что на уме у вашего соседа, друга или нового знакомого? Бывает ли вам любопытно прочитать мысли случайного прохожего? Режиссер Петр Шерешевский вместе со зрителями заглядывает в чертоги разума одного из самых знаковых героев Достоевского — князя Мышкина. Его история представлена в спектакле «Идиот», который органично связывает реалии романа с современным Петербургом.

Князь Мышкин может оказаться кем угодно — вашим близким человеком, коллегой по работе или даже вами самими. Это наполнение спектакля актуальными вопросами и образами делает его близким каждому зрителю.

Инновационные решения на сцене

Петр Шерешевский использует все технические возможности театра, объединяя элементы театра и кино. Крупные планы актеров в режиме онлайн проецируются на экран, что позволяет зрителю уловить мельчайшие детали и изменения в их мимике. Это добавляет новые грани восприятия и вовлекает зрителей ещё больше.

Признание и награды

Спектакль «Идиот» с большим успехом был отмечен на театральной сцене: