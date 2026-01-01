Оповещения от Киноафиши
Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 220 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль Петра Шерешевского «Идиот» в Театре на Садовой

Вы когда-нибудь задумывались о том, что на уме у вашего соседа, друга или нового знакомого? Бывает ли вам любопытно прочитать мысли случайного прохожего? Режиссер Петр Шерешевский вместе со зрителями заглядывает в чертоги разума одного из самых знаковых героев Достоевского — князя Мышкина. Его история представлена в спектакле «Идиот», который органично связывает реалии романа с современным Петербургом.

Князь Мышкин может оказаться кем угодно — вашим близким человеком, коллегой по работе или даже вами самими. Это наполнение спектакля актуальными вопросами и образами делает его близким каждому зрителю.

Инновационные решения на сцене

Петр Шерешевский использует все технические возможности театра, объединяя элементы театра и кино. Крупные планы актеров в режиме онлайн проецируются на экран, что позволяет зрителю уловить мельчайшие детали и изменения в их мимике. Это добавляет новые грани восприятия и вовлекает зрителей ещё больше.

Признание и награды

Спектакль «Идиот» с большим успехом был отмечен на театральной сцене:

  • Он вошел в 100 лучших спектаклей сезона 2022-2023 по версии Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска»;
  • Семь номинаций на эту же премию: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» — Петр Шерешевский, «Лучшая женская роль» — Татьяна Ишматова, «Лучшая мужская роль» — Илья Дель и Антон Падерин, «Лучшая женская роль второго плана» — Татьяна Самарина, «Лучшая мужская роль второго плана» — Александр Худяков;
  • Спектакль стал номинантом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучший спектакль малой формы»;
  • Антон Падерин — номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за «Лучшую работу актера».
Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Илья Дель
Илья Дель
Татьяна Самарина
Татьяна Самарина
Антон Падерин
Алексей Кормилкин
Александр Худяков

Март
Апрель
26 марта четверг
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1200 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1200 ₽
14 апреля вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1200 ₽

Фотографии

Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот

