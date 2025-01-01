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Обломов
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Спектакль Обломов

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральная адаптация романа Гончарова

«Обломов» — это адаптация знаменитого романа Ивана Гончарова, который исследует сложные отношения между тремя молодыми людьми. Главные герои — два молодых человека и девушка, которая влюбляется в одного из них, но в конечном итоге выбирает другого. Несмотря на романтический контекст, произведение выходит за рамки любовной истории.

Автор задается глубокими вопросами о жизненном предназначении и поиске смысла существования. В спектакле противостоят друг другу два друга: деятельный и энергичный Штольц, который призывает к действиям, утверждая, что «человек создан, чтобы устраивать себя и даже менять свою природу», и пассивный Обломов, который боится изменений и действия.

Главные вопросы

Почему Обломов не хочет ничего делать? Почему даже взаимная любовь, поразившая его, как солнечный удар, заставляет его бежать от жизни? Он представляет собой образ инфантильного «диванного эксперта», созерцателя или разочаровавшегося человека, который не желает «соучаствовать» в «мерзостях» окружающего мира?

Эти вопросы звучат особенно актуально в современном мире, где распространены фриланс, удаленное общение и невротическое мышление.

Приглашение к размышлению

Мы приглашаем зрителей заглянуть в «театральное зеркало», чтобы лучше понять себя, окружающий мир и отпустить свои мысли и чувства в свободное плавание. Не упустите возможность увидеть этот глубокий и философский спектакль на сцене!

Режиссер
Леонид Алимов
В ролях
Елена Андреева
Ангелина Столярова
Егор Бакулин
Анатолий Горин
Родион Приходько

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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