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Тайны старинного особняка
Киноафиша Тайны старинного особняка

Тайны старинного особняка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Тайны русского аристократического салона в Доме на Фонтанке

Дом на Фонтанке — это не просто историческое здание, а настоящая сокровищница тайн и загадок. Артисты театра «Петербург-концерт» приглашают вас в увлекательное путешествие в мир русского аристократического салона.

Музыка великих композиторов

На концерте вы сможете насладиться шедеврами таких композиторов, как Вивальди, Россини, Хандошкин, Алябьев, Глинка и Варламов. Их музыка перенесет вас в эпоху, когда аристократия собиралась в уютных залах, чтобы обсудить искусство и наслаждаться великолепными мелодиями.

Уникальная атмосфера

Не упустите возможность почувствовать атмосферу старины, проникнуться духом времени и увидеть, как искусство соединяет поколения. Каждый концерт — это не просто выступление, а целое событие, полное эмоций и глубоких переживаний.

Приходите и откройте для себя магию музыки, которая никогда не выходит из моды!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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