Тайны старинного особняка

Тайны русского аристократического салона в Доме на Фонтанке

Дом на Фонтанке — это не просто историческое здание, а настоящая сокровищница тайн и загадок. Артисты театра «Петербург-концерт» приглашают вас в увлекательное путешествие в мир русского аристократического салона.

Музыка великих композиторов

На концерте вы сможете насладиться шедеврами таких композиторов, как Вивальди, Россини, Хандошкин, Алябьев, Глинка и Варламов. Их музыка перенесет вас в эпоху, когда аристократия собиралась в уютных залах, чтобы обсудить искусство и наслаждаться великолепными мелодиями.

Уникальная атмосфера

Не упустите возможность почувствовать атмосферу старины, проникнуться духом времени и увидеть, как искусство соединяет поколения. Каждый концерт — это не просто выступление, а целое событие, полное эмоций и глубоких переживаний.

Приходите и откройте для себя магию музыки, которая никогда не выходит из моды!