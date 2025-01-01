Forrest Gump и дядя Миша

FORREST GUMP: Блюзовая легенда Санкт-Петербурга

Группа FORREST GUMP — яркий представитель блюзовой сцены города. С момента своего появления в 1999 году коллектив завоевал признание и продолжает радовать зрителей выступлениями на таких известных площадках Санкт-Петербурга, как JFC, DOM7, Jimi Hendrix, Jagger, Башни, Порт-Артур.

Состав группы

Бессменным лидером группы является Василий Ковалев, вокалист и бас-гитарист. В составе группы также — Виталий Силантьев, талантливый гитарист, и Игорь Левкин, который присоединился к коллективу в 2007 году, известный своим участием в проекте Федора Чистякова (НОЛЬ). Уже более 15 лет с группой сотрудничает Дядя Миша — саксофонист, который также известен своей работой в составе ДДТ, а также в проектах АЛИСА, ЗООПАРК, ПОП-МЕХАНИКА.

Традиционный блюз в уникальной интерпретации

Группа исполняет блюзовые хиты таких великих авторов, как Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Muddy Waters, Little Walter, John Lee Hooker, Jimmy Reed, Robert Johnson и T-Bone Walker, предлагая свою уникальную интерпретацию этих классических произведений.

Участие в фестивалях

FORREST GUMP регулярно участвует в знаменитом фестивале «Дельта Невы», который ежегодно собирает любителей блюза со всего города.

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале, второй зал отделён перегородкой, где идёт трансляция на видеоэкраны.

FORREST GUMP — это настоящий праздник для поклонников блюза, погружение в атмосферу лучших блюзовых традиций и исключительное музыкальное мастерство.