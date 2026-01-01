Билеты от 1800₽
Aum Raa

Возраст 12+
О концерте

AUM RAA: Первый сольный тур

АUM RAA — яркий представитель вокально-электронного жанра, который готов удивить зрителей своим первым сольным туром. Его музыкальные эксперименты охватывают разнообразные стили, включая драмнбейс, геридж, дабстеп и мелодик хаус. Это не просто музыка, а настоящая эмоция, что делает каждое его выступление неповторимым.

Особый стиль и лирика

Главной отличительной чертой AUM RAA является его уникальная лирика. Она находится на грани между глубоким философским посланием и танцевальными хитовыми ритмами. Такая комбинация позволяет создать атмосферу, в которой зрители могут не только танцевать, но и задаться вопросами о жизни и чувствах.

Искусство живого выступления

AUM RAA старается вложить в каждое выступление свое безукоризненное чувство стиля и изысканный вкус. Его аранжировки уникальны и сочетают в себе как элементы классической музыки, так и современные электронные звуки. Зрители могут ожидать незабываемые моменты и мощную энергетику от его шоу.

Что ожидать от тура

Во время сольного тура AUM RAA планирует представить самые яркие свои треки, наполненные чувством и ритмом. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живыми выступлениями артиста, который точно знает, как завладеть вниманием аудитории!

Октябрь
31 октября суббота
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽
Октябрь
Ноябрь
16 октября пятница
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1500 ₽
17 октября суббота
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1500 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1500 ₽
23 октября пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽
25 октября воскресенье
20:00
Union Екатеринбург, 8 Марта, 12а
от 1500 ₽
28 октября среда
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1500 ₽
29 октября четверг
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
5 ноября четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1800 ₽

