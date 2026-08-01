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Татьяна Нова и трио Алексея Самарина
Киноафиша Татьяна Нова и трио Алексея Самарина

Татьяна Нова и трио Алексея Самарина

6+
Возраст 6+

О концерте

Латиноамериканский джаз с Татьяной Новой и трио Алексея Самарина

Татьяна Нова — удостоенная наград джазовая вокалистка и композитор, являющаяся одной из самых заметных фигур на современной европейской джазовой сцене. Являясь экс-солисткой Национального джазового биг-бэнда Германии, Татьяна также является лауреаткой Sparda Jazz Award. Она сотрудничала с такими музыкантами, как Лайонел Луэке, Мигель Зенон и Ингрид Йенсен.

Голос Татьяны Новой критики сравнивают с голосами легенд джаза, таких как Флора Пурим и Нора Джонс, отмечая её выразительный тембр и мощное сценическое присутствие. Она приглашает зрителей на вечер, насыщенный удивительными музыкальными эксплорциями.

Музыкальное взаимодействие культур

В первой половине XX века джаз проник в Латинскую Америку, вступив в диалог с местными музыкальными традициями. Эта встреча обогатила мир джаза новыми формами и направлениями. И в этот вечер Татьяна Нова вместе с ведущими российскими джазовыми музыкантами представит уникальную программу, которая охватит богатство латиноамериканской музыки, включая произведения Антонио Карлоса Жобима.

Зрителей ждут также музыкальные произведения современных латиноамериканских авторов, таких как Татьяна Парра, Чико Пинейро и Камилла Меса. Татьяна Нова, Алексей Самарин (рояль), Антон Давидянц (бас) и Александр Боженко (ударные) создадут атмосферу, в которой джаз станет языком музыкального диалога между культурами.

Купить билет на концерт Татьяна Нова и трио Алексея Самарина

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2200 ₽

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