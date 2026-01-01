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Магия свечей. Чайковский. Времена года и не только
Киноафиша Магия свечей. Чайковский. Времена года и не только

Магия свечей. Чайковский. Времена года и не только

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыка Чайковского в «Особняке 1898»

В арт-пространстве «Особняк 1898» прозвучит музыка великого композитора Петра Ильича Чайковского, который остается одной из ключевых фигур мировой музыкальной культуры. Его творчество символизирует глубину чувств и выразительность русской лирики.

Центром вечера станет фортепианный цикл «Времена года». Эти двенадцать пьес — не просто музыка, а маленькие музыкальные сцены, которые отражают смену сезонов: зимнюю тишину, ожидание весны, летний зной и осеннюю задумчивость. Каждая миниатюра напоминает о воспоминаниях, которые могли бы происходить в жизни каждого слушателя.

Программу продолжат произведения для скрипки и фортепиано. Вальс-скерцо покажет темперамент Чайковского, а скрипичные миниатюры добавят вечеру лирическую тонкость. Звучание скрипки варьируется от мягкого, почти доверительного, до свободного и страстного.

Этот концерт станет откровением не только для знатоков классической музыки, но и для тех, кто хочет соприкоснуться с творчеством русского гения в камерной обстановке.

Исполнители:

  • фортепиано — Петр Горобец
  • скрипка — Нестор Никитин

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Чайковский. Времена года и не только

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В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
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Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1500 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

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