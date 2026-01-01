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Денис Гуженко. Большой сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Денис Гуженко. Большой сольный концерт

Денис Гуженко. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт Дениса Гуженко с симфоническим оркестром

Ростовский Государственный Музыкальный Театр (РГМТ) становится площадкой для выдающегося выступления артиста Дениса Гуженко. Этот талантливый музыкант и певец является участником шоу-программы «СИМФОРОК» и известен своим уникальным исполнением легендарных хитов.

Звучание легенд рок-музыки

На концерте прозвучат композиции таких культовых групп, как «Ария», «Scorpions», «Deep Purple», «Judas Priest», «Bon Jovi» и «Queen». Они будут исполнены в сопровождении симфонического оркестра, что создаст незабываемую атмосферу и подчеркнет мощь рок-звуков.

Место события

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Выступление Дениса Гуженко пройдет в стенах РГМТ, великого театра с богатой историей и традициями, который радует зрителей качественными спектаклями и музыкальными программами с 2017 года.

Приглашаем всех поклонников рок-музыки и театрального искусства присоединиться к этому событию и насладиться мощным звучанием в исполнении настоящих мастеров.

Купить билет на концерт Денис Гуженко. Большой сольный концерт

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Февраль
7 февраля воскресенье
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 2000 ₽
В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 2000 ₽

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