Денис Гуженко. Большой сольный концерт

Концерт Дениса Гуженко с симфоническим оркестром

Ростовский Государственный Музыкальный Театр (РГМТ) становится площадкой для выдающегося выступления артиста Дениса Гуженко. Этот талантливый музыкант и певец является участником шоу-программы «СИМФОРОК» и известен своим уникальным исполнением легендарных хитов.

Звучание легенд рок-музыки

На концерте прозвучат композиции таких культовых групп, как «Ария», «Scorpions», «Deep Purple», «Judas Priest», «Bon Jovi» и «Queen». Они будут исполнены в сопровождении симфонического оркестра, что создаст незабываемую атмосферу и подчеркнет мощь рок-звуков.

Место события

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Выступление Дениса Гуженко пройдет в стенах РГМТ, великого театра с богатой историей и традициями, который радует зрителей качественными спектаклями и музыкальными программами с 2017 года.

Приглашаем всех поклонников рок-музыки и театрального искусства присоединиться к этому событию и насладиться мощным звучанием в исполнении настоящих мастеров.