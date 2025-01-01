Меню
Pupo
Билеты от 35500₽
Киноафиша Pupo

Pupo

18+
Возраст 18+
Билеты от 35500₽

О концерте

PUPO: волнение и романтика на сцене

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с PUPO — настоящей иконой итальянской поп-музыки. Этот выдающийся певец, композитор, телеведущий и шоумен вдохновил поколения своими хитами, среди которых такие знаменитости, как «Gelato al cioccolato», «Su di noi» и «Firenze Santa Maria Novella».

Эмоции на каждом концерте

Выступления PUPO — это не просто музыка, а волнующее представление, где каждая песня рассказывает историю, полную страсти и чувств. Блистательный живой звук, любимые хиты и уникальная связь с публикой создадут тёплую атмосферу, которую трудно забыть.

Не упустите шанс

Билеты на концерт уже в продаже, и это ваш шанс стать частью вечера, полного итальянской музыки и романтики. Не упустите возможность увидеть PUPO вживую и насладиться музыкой, которая объединяет сердца.

Купить билет на концерт Pupo

Декабрь
15 декабря понедельник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 40500 ₽
16 декабря вторник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 35500 ₽

