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Принцесса цирка
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Киноафиша Принцесса цирка

Спектакль Принцесса цирка

Классическая оперетта с цирковыми номерами
Постановка
Московский театр мюзикла 6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль с элементами цирка и мюзикла

Оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка» пережила немало интерпретаций в театре и кино, но в Театре мюзикла решено взглянуть на эту историю с новой стороны. В новой постановке, авторы ставят цель разрушить традиционные стереотипы и создать синтез нескольких жанров: оперетты, мюзикла, танца и современного цирка в стиле nouveau cirque.

История любви и опасности цирковой профессии

История, наполненная любовью, обидами, отчаянием и надеждой, теперь приобретает новый контекст, где цирковая профессия служит не только фоном, но и важной составляющей драматической напряженности. Специально для этого спектакля, один из создателей знаменитого канадского цирка «7 пальцев», Себастьян Солдевилья, придумал уникальные цирковые номера. Эти элементы станут важной частью спектакля, в котором актеры театра будут работать в тандеме с профессиональными цирковыми артистами.

Цирк, танец и музыка — синтез жанров на сцене

Такой подход позволяет «Принцессе цирка» стать ярким и многослойным произведением, где музыка, цирк и танец создают уникальное театральное переживание.

Режиссер
Себастьян Солдевилья
В ролях
Валерия Ланская
Алексей Колган
Ефим Шифрин
Оксана Костецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
7 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽
9 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
10 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00
11 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
12 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽
16 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
17 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
18 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
19 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
21 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽
23 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
24 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
25 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
26 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
27 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
28 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽
14 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
16 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
17 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
18 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
19 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
20 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
21 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
23 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
24 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
25 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
26 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
27 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
28 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
29 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
30 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
31 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
18:00 от 1500 ₽
2 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
3 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
4 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
5 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
6 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
7 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
8 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
9 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
10 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽
11 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка Принцесса цирка

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