Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кошкин дом
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Опера для самых маленьких
Постановка
Театр им. Наталии Сац 0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О спектакле

Опера-сказка для самых юных зрителей

Веселая и обаятельная сказка, знакомая с детства, исполненная доброты и очарования, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Миниатюрная опера «Кошкин дом», созданная по знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, адресована самым юным зрителям – детям от 3-4 лет.

Чудо театра в уютном пространстве

Спектакль, поставленный в уютном камерном пространстве, создает особое ощущение близости между зрителями и исполнителями. Это позволяет юным зрителям проникнуться очарованием театра и сделать первые шаги к познанию оперного искусства. Опера «Кошкин дом» — это великолепное знакомство с музыкальным театром для самых маленьких.

Творческий коллектив и уникальная постановка

Опера была написана композитором Александром Куликовым по мотивам сказки Сергея Маршака. Организаторами мероприятия выступают Театр имени Н. И. Сац и режиссер Александр Кулигин, известный своими яркими театральными постановками. Это сочетание музыки, танца и театрального искусства привлекает как детей, так и взрослых.

Что можно ожидать на спектакле?

На сцене вы увидите талантливых артистов, которые сделают эту постановку еще более привлекательной. Кроме того, «Кошкин дом» интересен не только семьям с детьми от 3 до 6 лет, но и всем, кто ценит оперу и театральное искусство. Это событие — отличная возможность провести время с близкими и насладиться волшебством музыкального театра.

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше