Опера-сказка для самых юных зрителей

Веселая и обаятельная сказка, знакомая с детства, исполненная доброты и очарования, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Миниатюрная опера «Кошкин дом», созданная по знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, адресована самым юным зрителям – детям от 3-4 лет.

Чудо театра в уютном пространстве

Спектакль, поставленный в уютном камерном пространстве, создает особое ощущение близости между зрителями и исполнителями. Это позволяет юным зрителям проникнуться очарованием театра и сделать первые шаги к познанию оперного искусства. Опера «Кошкин дом» — это великолепное знакомство с музыкальным театром для самых маленьких.

Творческий коллектив и уникальная постановка

Опера была написана композитором Александром Куликовым по мотивам сказки Сергея Маршака. Организаторами мероприятия выступают Театр имени Н. И. Сац и режиссер Александр Кулигин, известный своими яркими театральными постановками. Это сочетание музыки, танца и театрального искусства привлекает как детей, так и взрослых.

Что можно ожидать на спектакле?

На сцене вы увидите талантливых артистов, которые сделают эту постановку еще более привлекательной. Кроме того, «Кошкин дом» интересен не только семьям с детьми от 3 до 6 лет, но и всем, кто ценит оперу и театральное искусство. Это событие — отличная возможность провести время с близкими и насладиться волшебством музыкального театра.