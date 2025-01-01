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Александр Вертинский. Желтое танго
Билеты от 1500₽
Киноафиша Александр Вертинский. Желтое танго

Спектакль Александр Вертинский. Желтое танго

«Лиловый негр» и другие песни Вертинского в моноспектакле Сергея Федотова
Постановка
Театральный центр на Коломенской 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Александре Вертинском

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Желтое танго», посвященный жизни и творчеству Александра Вертинского — кумира русской эстрады, поэта, композитора, киноактера и певца. Этот двухчасовой спектакль погрузит вас в мир великого Мастера, раскрывая его судьбу и душу.

Сюжет и атмосфера

Спектакль наполнен трагедией и комедией, болью и красотой, томлением и надеждой. Каждая песня — это новая маленькая жизнь, каждые десять минут — новый Вертинский: восторженный и ироничный, печальный и задумчивый. Здесь вы увидите все грани его жизни: от нищеты до богатства, от эмиграции до бешеной популярности.

Исторический контекст

Погрузитесь в атмосферу Парижа, с его сказочными кабаками, и почувствуйте неиссякаемую тоску Вертинского по родине. Спектакль также расскажет о его радостном возвращении домой, которое стало важной вехой в его жизни.

Интересные факты

Александр Вертинский — один из самых загадочных и харизматичных артистов своего времени. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской эстрады. Спектакль «Желтое танго» — это уникальная возможность прикоснуться к его наследию и понять, что делало его таким особенным.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и открыть для себя мир Вертинского с новой стороны.

В ролях
Сергей Федотов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Александр Вертинский. Желтое танго

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