Спектакль Утиная охота

Новый спектакль в БДТ: «Утиная охота» по Александру Вампилову

В БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдет спектакль по мотивам знаменитой пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Режиссер Антон Фёдоров, известный своими работами «Морфий» и «Ребенок», предлагает зрителям погрузиться в мир воспоминаний главного героя Виктора Зилова. Эта постановка ставит важные вопросы: действительно ли его драма индивидуальна, или это всего лишь часть коллективной памяти?

Сюжет спектакля

В центре сюжета находится процесс вспоминания, который становится попыткой Виктора исправить свое прошлое. Зрители увидят, как переживания героя формируются в нечто общее и как воспоминания влияют на его настоящее. Спектакль будет интересен тем, кто размышляет о значении памяти и ценит глубокие психологические исследования.

Мысли режиссера

Антон Фёдоров прокомментировал: «Процесс вспоминания как желание что-то исправить — центральная тема спектакля. Человеку свойственно искать ответы в воспоминаниях. Зилов именно этим и занимается: пытается восстановить хронологию событий и понять, где и когда все пошло не так».

Личное восприятие

Репетируя спектакль, актеры интуитивно вспоминали своих родителей и детство. Это не только личные воспоминания, но и ссылки на пьесу «Утиная охота» и ее cinematic-версии, которые важны для понимания контекста. Зилов в их интерпретации становится собирательным образом, состоящим из осколков различных жизней — в том числе и жизней предыдущих Зиловых.

О режиссёре

Антон Фёдоров — талантливый режиссер, который окончил режиссерский факультет Театрального института имени Б.В. Щукина. Он ставил спектакли в ведущих театрах России, таких как в Москве, Воронежe, Казани, Альметьевске и Пскове. В 2023 году он стал главным режиссером новосибирского театра «Старый дом» и основал театр «Место» в Москве. Его постановки «Морфий» и «Ребенок» были удостоены Российской Национальной театральной премии «Золотая маска».